***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2020 10:52
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842508
BIST
10:4999.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 335,13
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
10:497,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0607
En Düşük
7,0234
10:497,6956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7006
En Düşük
7,6553
10:49384,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,61
|Açılış
|: 384,78
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
386,42
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.633.615
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.846.417
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|ARDYZ
|27,62
|14.167.219
|% 9,95
|
|TKURU
|10,94
|39.012
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|423.087
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|24,26
|225.087.499
|% -2,26
|
|GARAN
|8,22
|153.642.348
|% 0,61
|
|PGSUS
|54,45
|141.120.185
|% -1,89
|
|ULUUN
|12,09
|137.103.860
|% 5,77
|
|AFYON
|2,90
|132.101.930
|% -1,36
|
|AFYON
|2,90
|132.101.930
|% -1,36
|
|GSRAY
|2,71
|105.710.661
|% -2,52
|
|KARSN
|1,77
|64.303.039
|% -2,75
|
|KRDMD
|2,22
|78.376.521
|% 2,78
|
|GUSGR
|2,96
|105.156.718
|% 2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7626
|8,8066
|% 0,29
|
|Frank
|7,2664
|7,3102
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8730
|1,8824
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-5,18
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.517
|-8,50
|
|Tam
|2.541
|2.578
|-8,70
|
|Yarım
|1.232
|1.260
|-4,20
|
|Çeyrek
|618
|630
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,15
|29,15
|1,95
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