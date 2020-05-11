***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2020 17:23
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844155
BIST
17:2098.303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 457,53
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.859
17:207,0726
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
17:207,6551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
17:20386,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,78
|Açılış
|: 386,25
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|IHLGM
|1,21
|319.297.542
|% 10,00
|
|GEDIK
|22,44
|26.320.982
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.659.573
|% 10,00
|
|DEVA
|15,84
|10.359.138
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.676.529
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,46
|72.824.922
|% -9,56
|
|GLBMD
|2,85
|15.778.935
|% -7,47
|
|SEYKM
|11,97
|57.495.931
|% -6,56
|
|QNBFL
|109,10
|27.501.600
|% -6,11
|
|GARAN
|7,80
|579.852.186
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,90
|567.681.346
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|548.556.254
|% -2,47
|
|MGROS
|31,42
|501.185.881
|% 5,93
|
|ECILC
|4,93
|499.813.445
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,21
|319.297.542
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,37
|548.556.254
|% -2,47
|
|ISFIN
|3,90
|567.681.346
|% 9,86
|
|IHLAS
|0,69
|89.541.342
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,14
|280.204.698
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6924
|8,7360
|% -0,81
|
|Frank
|7,2505
|7,2942
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8766
|1,8860
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-2,50
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.539
|-30,40
|
|Tam
|2.560
|2.605
|-31,20
|
|Yarım
|1.249
|1.273
|-15,30
|
|Çeyrek
|623
|637
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|-0,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:34MAVI
Yüzde 4.10 oranında artışla 41.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 047, 202 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 254, 16 artarak (% 0.22 ) 114, 846
-
17:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, ISFIN, KRDMD
-
17:33XU100
Endeks 98, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 9, 010.00 milyon TL de
-
17:33BEYAZ
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 194 adet işlem