***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 11:26
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851974
BIST
12:41113.669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.174,42
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
12:416,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
12:417,6916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
12:41381,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,42
|Açılış
|: 381,28
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|DAGI
|5,71
|29.401.018
|% 8,97
|
|TCELL
|17,56
|1.236.419.795
|% 8,19
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|2.872.609
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|11.187.898
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|26.783.635
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,09
|1.977.589.051
|% 1,64
|
|TCELL
|17,56
|1.236.419.795
|% 8,19
|
|TSPOR
|7,92
|548.275.075
|% -1,61
|
|GARAN
|8,20
|500.098.841
|% 0,86
|
|ASELS
|32,48
|497.812.931
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,09
|1.977.589.051
|% 1,64
|
|EKGYO
|1,88
|313.647.231
|% -1,05
|
|TSKB
|1,27
|170.946.820
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,97
|219.990.638
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|369.678.140
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4866
|8,5292
|% -0,06
|
|Frank
|7,1786
|7,2218
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|6,45
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.493
|6,60
|
|Tam
|2.545
|2.556
|4,80
|
|Yarım
|1.240
|1.250
|3,30
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|1,23
|