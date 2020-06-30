***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2020 16:34
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853499
BIST
17:50116.820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 976,65
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.849
En Düşük
116.147
17:506,8548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:507,7041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:50392,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,84
|Açılış
|: 392,52
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
392,69
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.476.075
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.137.276
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.748.972
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.017.795
|% 9,98
|
|DERIM
|7,50
|34.681.963
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|696.993.382
|% -9,88
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|ULAS
|5,95
|10.625.992
|% -7,32
|
|GLBMD
|4,50
|19.850.010
|% -6,64
|
|SEKFK
|4,75
|35.383.101
|% -6,13
|
|KRDMD
|3,26
|2.657.981.532
|% 4,49
|
|EKGYO
|2,04
|2.206.201.113
|% 6,25
|
|GARAN
|8,52
|1.282.791.456
|% -0,12
|
|THYAO
|12,55
|896.064.000
|% 0,72
|
|KARSN
|2,93
|811.499.058
|% 3,17
|
|EKGYO
|2,04
|2.206.201.113
|% 6,25
|
|KRDMD
|3,26
|2.657.981.532
|% 4,49
|
|IHLGM
|1,67
|633.161.241
|% 3,73
|
|SKBNK
|1,45
|437.772.512
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|811.499.058
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4399
|8,4823
|% 0,40
|
|Frank
|7,1985
|7,2418
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|4,83
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.549
|-2,10
|
|Tam
|2.604
|2.615
|-2,20
|
|Yarım
|1.265
|1.279
|-1,10
|
|Çeyrek
|633
|640
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,03
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|-0,63
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59VKFYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 408, 745 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 116, 792 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 20, 777.00 milyon TL de
-
17:56OLMIP
Yüzde 4.04 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 513 adet işlem
-
17:55PRKAB
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 193, 460 adet işlem
-
17:54AKENR
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 488, 301 adet işlem