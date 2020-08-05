***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 16:13
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865393
BIST
17:301.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:307,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,1426
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:308,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 0,2373
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4029
En Düşük
8,1274
17:30463,93
En Yüksek
|Değişim
|: 3,80%
|| 17,00
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,37
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,96
|420.333.849
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.589.963
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.570.262
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.579.488
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.880
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.041.370
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.013.149
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.509.082.261
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,10
|1.427.494.754
|% -1,41
|
|GARAN
|6,84
|1.331.988.322
|% 1,18
|
|KRDMD
|2,91
|904.500.101
|% 4,68
|
|AKBNK
|5,06
|839.562.923
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,10
|1.427.494.754
|% -1,41
|
|SISE
|6,25
|2.509.082.261
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,91
|904.500.101
|% 4,68
|
|GARAN
|6,84
|1.331.988.322
|% 1,18
|
|TSKB
|1,12
|197.022.049
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2249
|9,2712
|% 2,84
|
|Frank
|7,7387
|7,7853
|% 3,09
|
|Riyal
|1,8707
|1,8800
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,38
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,27
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.099
|115,10
|
|Tam
|3.139
|3.189
|118,30
|
|Yarım
|1.524
|1.557
|60,10
|
|Çeyrek
|764
|780
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,96
|45,96
|1,53
|
Seans Raporu
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17:40DMSAS
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