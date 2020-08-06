***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:32
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865816
BIST
16:551.045
En Yüksek
|Değişim
|: -4,26%
|| -46,56
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:557,2989
En Yüksek
|Değişim
|: 3,61%
|| 0,2543
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
16:558,6693
En Yüksek
|Değişim
|: 3,49%
|| 0,2926
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
16:55482,32
En Yüksek
|Değişim
|: 4,45%
|| 20,54
|Açılış
|: 482,32
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
484,38
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|33.809.490
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.096.484
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.881.398
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.449.191
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.443.272
|% 9,91
|
|ALCAR
|71,10
|4.690.543
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.877.663
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.199.812
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.199.689
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.496.581
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|GARAN
|6,53
|1.272.921.783
|% -3,69
|
|SISE
|5,89
|1.013.011.584
|% -5,61
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|ASELS
|15,67
|920.703.877
|% -6,95
|
|EKGYO
|1,93
|2.132.069.781
|% -7,66
|
|ODAS
|2,15
|564.781.503
|% -8,12
|
|YKBNK
|2,05
|455.613.009
|% -2,84
|
|AKBNK
|4,75
|1.010.721.191
|% -5,38
|
|TRKCM
|3,77
|758.274.870
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5427
|9,5905
|% 3,58
|
|Frank
|7,9517
|7,9996
|% 2,93
|
|Riyal
|1,9307
|1,9404
|% 3,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.067
|2.068
|29,07
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,14
|
|Cumhuriyet
|3.201
|3.337
|242,80
|
|Tam
|3.297
|3.454
|269,60
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|119,30
|
|Çeyrek
|803
|842
|63,50
|
|Gümüş.Ons
|28,31
|28,33
|1,36
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:10GSDDE
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 530 adet işlem
-
17:09ODAS
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 244, 380, 808 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 1, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 18 altında . İşlem hacmi 19, 987.00 milyon TL de
-
17:08YAPRK
Yüzde -9.13 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 721 adet işlem
-
17:07KRDMA
Yüzde -9.77 oranında düşüşle 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 344, 233 adet işlem