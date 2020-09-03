***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 14:57
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873119
BIST
16:131.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,21
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
16:137,4492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0665
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
16:138,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
16:13463,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,01
|Açılış
|: 463,23
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler16:13
|ADEL
|19,36
|53.907.510
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.553.337
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.522.407
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.328.437
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.265.083
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|1.845.004
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|BURVA
|60,50
|1.268.939
|% -7,21
|
|DOGUB
|3,97
|111.402.081
|% -6,81
|
|GSRAY
|3,63
|1.217.952.191
|% 4,31
|
|ASELS
|17,01
|966.199.459
|% 2,47
|
|TSPOR
|5,71
|889.298.966
|% 3,25
|
|BJKAS
|3,49
|780.935.634
|% 2,35
|
|FENER
|33,02
|607.684.420
|% 6,45
|
|GSRAY
|3,63
|1.217.952.191
|% 4,31
|
|BJKAS
|3,49
|780.935.634
|% 2,35
|
|EKGYO
|1,73
|324.299.766
|% -2,26
|
|TSPOR
|5,71
|889.298.966
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,03
|236.697.455
|% -0,98
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4492
|% 0,90
|
|Euro
|8,8175
|8,8245
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,8493
|9,8987
|% 0,23
|
|Frank
|8,1433
|8,1924
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9799
|1,9898
|% 0,90
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-9,73
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,82
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,54
|43,54
|-0,89
|
Seans Raporu
16:13
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16:28XU100
Endeks 1, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 8, 978.00 milyon TL de
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