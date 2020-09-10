***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 11:31
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874352
BIST
11:261.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,48
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.097
11:267,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:268,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:26467,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,99
|Açılış
|: 467,90
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.711.796
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|CRDFA
|5,47
|15.944.868
|% -7,45
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|ARENA
|35,40
|19.752.478
|% -6,94
|
|NIBAS
|16,00
|239.275
|% -6,43
|
|PETKM
|4,35
|1.382.074.954
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,88
|746.403.739
|% -0,35
|
|TUPRS
|82,25
|450.575.065
|% -3,06
|
|TSPOR
|7,80
|340.432.748
|% 8,94
|
|GSRAY
|5,25
|253.609.567
|% 9,83
|
|PETKM
|4,35
|1.382.074.954
|% -3,55
|
|ZOREN
|2,88
|746.403.739
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,51
|234.056.427
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,52
|153.045.986
|% 4,11
|
|AKENR
|2,04
|193.073.359
|% -0,97
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4840
|7,4865
|% 0,02
|
|Euro
|8,8635
|8,8662
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7068
|9,7555
|% -0,02
|
|Frank
|8,1986
|8,2480
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9896
|1,9996
|% -0,07
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|0,57
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-4,00
|
|Tam
|3.089
|3.167
|-0,41
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|-0,20
|
|Çeyrek
|749
|766
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|-0,36
|