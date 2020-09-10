***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2020 14:09
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874392
BIST
16:111.104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,25
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.105
En Düşük
1.094
16:117,4495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4447
16:118,8761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0383
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
16:11469,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,02
|Açılış
|: 469,90
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler16:11
|GLRYH
|17,82
|171.828.738
|% 10,00
|
|TKURU
|333,30
|520.281
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.821.502
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.280.120.299
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|30.884.169
|% -9,97
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|494.857.024
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|984.147.239
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.186.926.829
|% -4,21
|
|FENER
|44,32
|1.280.120.299
|% -9,99
|
|GARAN
|6,85
|1.101.594.296
|% 1,33
|
|ZOREN
|2,81
|1.024.137.257
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|984.147.239
|% -9,92
|
|PETKM
|4,32
|2.186.926.829
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,81
|1.024.137.257
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|318.019.224
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,50
|298.667.865
|% 2,74
|
|GSRAY
|4,31
|843.407.287
|% -9,83
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4455
|7,4495
|% -0,47
|
|Euro
|8,8669
|8,8761
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,6420
|9,6903
|% -0,69
|
|Frank
|8,1911
|8,2404
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9821
|1,9921
|% -0,44
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|14,83
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|7,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|13,17
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|6,37
|
|Çeyrek
|752
|769
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,46
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,07
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|-0,48
|