***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 10:02
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875225
BIST
10:251.115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:257,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4992
En Düşük
7,4788
10:258,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0190
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8947
En Düşük
8,8600
10:25473,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,76
|Açılış
|: 473,55
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:25
|VAKFN
|4,04
|5.385.072
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.633.014
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,46
|10.287.304
|% -9,72
|
|GSRAY
|3,27
|16.728.353
|% -9,17
|
|BJKAS
|3,14
|6.613.574
|% -7,92
|
|PETKM
|4,40
|147.553.980
|% 0,00
|
|SISE
|6,40
|134.573.746
|% 0,79
|
|SASA
|16,63
|114.972.895
|% 2,21
|
|KRDMD
|3,10
|96.162.280
|% -0,32
|
|PETUN
|24,20
|67.164.738
|% 2,11
|
|PETKM
|4,40
|147.553.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|96.162.280
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,07
|24.128.298
|% 1,90
|
|SISE
|6,40
|134.573.746
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,81
|26.070.043
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4958
|7,4992
|% 0,12
|
|Euro
|8,8904
|8,8946
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6247
|9,6730
|% -0,03
|
|Frank
|8,2272
|8,2767
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9926
|2,0025
|% 0,06
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,42
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,76
|