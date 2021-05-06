***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 17:31
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934964
BIST
17:271.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,91
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:278,2980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0159
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:2710,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:27483,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,31
|Açılış
|: 484,05
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:27
|MRSHL
|313,50
|9.767.977
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.868.973
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.936.925
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|278.841.718
|% -9,72
|
|INTEM
|41,76
|4.313.023
|% -9,18
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|BJKAS
|8,80
|120.860.535
|% -7,95
|
|KRDMD
|8,33
|3.244.589.170
|% 8,04
|
|GARAN
|7,36
|1.687.175.945
|% 1,52
|
|EREGL
|19,99
|1.464.579.240
|% 2,83
|
|THYAO
|12,88
|1.099.613.422
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,50
|849.465.828
|% 3,49
|
|KRDMD
|8,33
|3.244.589.170
|% 8,04
|
|GARAN
|7,36
|1.687.175.945
|% 1,52
|
|YKBNK
|2,09
|462.689.884
|% 0,48
|
|PETKM
|6,83
|723.853.514
|% 1,34
|
|USAK
|2,60
|278.841.718
|% -9,72
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2958
|8,2980
|% -0,19
|
|Euro
|10,0195
|10,0284
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5458
|% -0,35
|
|Frank
|9,1081
|9,1630
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2082
|2,2193
|% -0,09
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|23,73
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,30
|68,30
|-0,66
|