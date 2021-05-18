***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2021 10:16
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936702
BIST
10:071.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.464
En Düşük
1.461
10:078,3290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,3395
En Düşük
8,3073
10:0710,1598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0502
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1641
En Düşük
10,1023
10:07501,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,08
|Açılış
|: 501,03
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
501,62
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler10:07
|NTGAZ
|10,89
|7.058.495
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|1.342.743
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,84
|870.591
|% 9,65
|
|SNPAM
|17,66
|191.081
|% 9,21
|
|INVEO
|148,80
|12.127.414
|% 8,22
|
|IHGZT
|1,32
|1.685.724
|% -9,59
|
|YAPRK
|85,00
|2.542.584
|% -6,13
|
|TKURU
|240,00
|2.931.445
|% -3,58
|
|IDEAS
|74,30
|201.140
|% -3,32
|
|CANTE
|6,53
|6.140.449
|% -3,26
|
|GARAN
|8,04
|132.807.558
|% 1,01
|
|SISE
|7,96
|68.876.136
|% 1,66
|
|VAKFN
|13,40
|42.090.241
|% 7,46
|
|AKBNK
|5,22
|37.660.871
|% 1,56
|
|THYAO
|13,29
|33.980.763
|% -0,52
|
|GARAN
|8,04
|132.807.558
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,16
|28.636.390
|% 1,41
|
|SISE
|7,96
|68.876.136
|% 1,66
|
|AKBNK
|5,22
|37.660.871
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,93
|11.478.492
|% 0,00
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3268
|8,3290
|% 0,21
|
|Euro
|10,1507
|10,1598
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7832
|11,8423
|% 0,57
|
|Frank
|9,2259
|9,2814
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2146
|2,2257
|% 0,22
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|3,40
|
|Altın Gr.
|500
|501
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|159,00
|
|Tam
|3.257
|3.341
|162,95
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,82
|
|Çeyrek
|790
|808
|39,41
|
|Gümüş.Ons
|28,53
|28,56
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,12
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,32
|