***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 11:43
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938355
BIST
15:211.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,20
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:218,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:2110,3271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0114
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:21513,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,69
|Açılış
|: 513,02
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
513,02
BIST En Aktif Hisseler15:21
|YAYLA
|3,19
|24.721.102
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.816.198
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.458.903
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.401.270
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.818.472
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,49
|48.615.492
|% -8,43
|
|DERHL
|6,03
|43.781.743
|% -8,36
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,31
|1.185.984.342
|% 1,99
|
|GARAN
|8,04
|735.538.211
|% -1,11
|
|CANTE
|8,11
|457.747.369
|% -2,52
|
|TUPRS
|98,10
|392.842.914
|% -1,11
|
|KOZAL
|124,00
|390.776.217
|% -1,20
|
|YKBNK
|2,16
|348.575.413
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|283.899.663
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|735.538.211
|% -1,11
|
|THYAO
|13,31
|1.185.984.342
|% 1,99
|
|DOHOL
|2,97
|206.549.563
|% -0,67
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4457
|8,4480
|% -0,09
|
|Euro
|10,3197
|10,3271
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,9268
|11,9866
|% 0,19
|
|Frank
|9,3523
|9,4086
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2448
|2,2561
|% -0,13
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-2,41
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.381
|3.466
|-21,31
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-10,31
|
|Çeyrek
|820
|838
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,50
|