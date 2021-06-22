***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 16:00
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943566
BIST
17:171.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,84
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:178,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0982
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:1710,3336
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1235
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:17495,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -6,86
|Açılış
|: 495,95
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
495,77
BIST En Aktif Hisseler17:17
|VAKFN
|10,57
|164.393.118
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.959.410
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.577.788
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|34.731.683
|% 9,94
|
|CEOEM
|13,62
|84.491.291
|% 9,93
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|BJKAS
|6,42
|191.861.333
|% -6,28
|
|AYCES
|73,95
|3.707.436
|% -4,70
|
|METUR
|6,11
|29.014.942
|% -4,38
|
|THYAO
|14,87
|1.409.148.465
|% 1,92
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|785.612.128
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,16
|505.635.420
|% 1,41
|
|BERA
|15,84
|502.102.360
|% 3,94
|
|EKGYO
|2,16
|505.635.420
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|994.627.144
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,19
|358.514.474
|% 1,39
|
|THYAO
|14,87
|1.409.148.465
|% 1,92
|
|GARAN
|8,32
|785.612.128
|% 1,59
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6667
|8,6718
|% -1,12
|
|Euro
|10,3261
|10,3336
|% -1,18
|
|Sterlin
|12,0290
|12,0893
|% -1,27
|
|Frank
|9,3996
|9,4562
|% -1,21
|
|Riyal
|2,3075
|2,3190
|% -1,03
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-5,00
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.342
|-30,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-27,80
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-13,45
|
|Çeyrek
|795
|813
|-6,73
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,13
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:28FADE
Yüzde 5.32 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 603, 740 adet işlem
-
17:27SEKFK
Yüzde 8.14 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 944, 577 adet işlem
-
17:26KRGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 494 adet işlem
-
17:25FADE
Yüzde 6.38 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 432 adet işlem
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, EREGL