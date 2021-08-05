***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2021 16:32
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954997
BIST
17:041.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 12,65
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.427
En Düşük
1.408
17:048,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:0410,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0854
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:04494,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 494,75
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:04
|VBTYZ
|20,90
|5.167.232
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|112.659.862
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.138.869
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.679.904
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|37.099.875
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.469.580
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.363.297
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.210.252
|% -9,84
|
|EUKYO
|6,31
|2.286.751
|% -6,79
|
|SANFM
|20,06
|8.614.290
|% -6,70
|
|GARAN
|9,25
|1.908.480.481
|% 1,65
|
|KOZAL
|111,30
|1.568.070.521
|% 5,00
|
|TUPRS
|97,50
|741.256.441
|% 3,12
|
|KOZAA
|14,34
|554.991.683
|% 3,61
|
|AKBNK
|5,48
|532.299.719
|% 1,11
|
|GARAN
|9,25
|1.908.480.481
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,48
|407.995.651
|% 1,22
|
|AKBNK
|5,48
|532.299.719
|% 1,11
|
|ODAS
|1,39
|120.742.412
|% 2,96
|
|CEMAS
|1,36
|82.346.975
|% -0,73
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5292
|8,5324
|% 0,68
|
|Euro
|10,1190
|10,1257
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,8393
|11,8987
|% 0,84
|
|Frank
|9,3768
|9,4333
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2694
|2,2808
|% 0,68
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-7,17
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|5,00
|
|Tam
|3.266
|3.348
|13,62
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|6,59
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|70,74
|70,74
|0,36
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:13AKSUE
Yüzde 4.85 oranında artışla 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 778, 428 adet işlem
-
17:12MANAS
Yüzde 7.15 oranında artışla 17.68 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 449, 015 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, EKGYO, TCELL
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 64 artarak (% 1.09 ) 1, 260
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, KRONT, KTSKR, PENTA, DAGI, IDGYO, ISGSY, EDATA, DNISI, GENIL