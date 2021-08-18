***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 17:32
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959015
BIST
17:181.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,27
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:188,5049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0569
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:189,9798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0649
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:18487,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,04
|Açılış
|: 487,70
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DMSAS
|8,04
|116.322.511
|% 17,03
|
|PENTA
|89,85
|16.510.314
|% 16,24
|
|DOBUR
|23,30
|2.731.344
|% 14,33
|
|KTSKR
|52,50
|97.942.239
|% 12,56
|
|ESCAR
|20,24
|92.307.462
|% 10,78
|
|VAKKO
|10,56
|38.910.629
|% -7,29
|
|BRYAT
|386,10
|123.219.043
|% -7,08
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|ADESE
|1,26
|8.187.620
|% -6,67
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|GARAN
|9,34
|946.589.197
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,74
|688.231.602
|% -3,73
|
|EREGL
|18,64
|547.780.117
|% -2,15
|
|SISE
|8,72
|531.659.757
|% 1,16
|
|THYAO
|12,26
|523.351.606
|% 0,08
|
|EKGYO
|1,86
|377.309.081
|% 1,09
|
|ODAS
|1,43
|178.207.229
|% 5,93
|
|GARAN
|9,34
|946.589.197
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,55
|250.416.057
|% -1,54
|
|KRDMD
|7,74
|688.231.602
|% -3,73
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5032
|8,5049
|% 0,67
|
|Euro
|9,9746
|9,9798
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,6125
|11,6708
|% 0,22
|
|Frank
|9,2389
|9,2945
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2638
|2,2751
|% 0,78
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,12
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|9,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|7,81
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|3,77
|
|Çeyrek
|782
|800
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-1,82
|
Seans Raporu
17:18
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