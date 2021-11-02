***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 11:02
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973913
BIST
10:581.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
10:589,4779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0584
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,4675
10:5810,9950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0796
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
10,9907
10:58548,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,85
|Açılış
|: 548,99
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
547,60
BIST En Aktif Hisseler10:56
|HEDEF
|3,77
|85.829.969
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,25
|7.471.742
|% 9,74
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,36
|57.698.631
|% 7,27
|
|ERBOS
|119,40
|81.605.194
|% 6,89
|
|KRGYO
|6,71
|16.944.884
|% -9,32
|
|MAKTK
|3,33
|8.258.366
|% -8,77
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|BIOEN
|22,82
|79.936.808
|% -7,61
|
|AKFGY
|5,64
|15.385.823
|% -7,39
|
|GARAN
|10,31
|972.977.793
|% 1,78
|
|THYAO
|15,37
|301.171.703
|% 0,59
|
|TSPOR
|5,74
|286.165.607
|% -3,69
|
|YKBNK
|2,86
|258.508.154
|% 2,14
|
|SASA
|30,80
|242.389.335
|% 2,60
|
|GARAN
|10,31
|972.977.793
|% 1,78
|
|YKBNK
|2,86
|258.508.154
|% 2,14
|
|GSRAY
|3,86
|196.298.401
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,05
|49.425.723
|% 1,94
|
|TSPOR
|5,74
|286.165.607
|% -3,69
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4832
|9,4865
|% -0,52
|
|Euro
|11,0007
|11,0100
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,9792
|13,0443
|% -0,10
|
|Frank
|10,4316
|10,4945
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5327
|2,5454
|% -0,08
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|0,86
|
|Altın Gr.
|550
|550
|0,49
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,23
|
Seans Raporu
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