***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:34
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973905
BIST
14:591.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,88
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.530
14:599,5373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
14:5911,0714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
14:59549,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,84
|Açılış
|: 549,00
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler14:57
|VANGD
|6,49
|30.901.087
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|129.441.876
|% 9,94
|
|DOBUR
|64,35
|19.061.881
|% 9,91
|
|TEZOL
|15,14
|207.652.518
|% 9,79
|
|KZBGY
|34,32
|110.129.478
|% 8,54
|
|KRGYO
|6,66
|49.089.272
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|39.761.232
|% -9,97
|
|KARYE
|21,88
|101.667.308
|% -9,96
|
|BIOEN
|22,24
|289.090.696
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.358.223
|% -9,90
|
|GARAN
|10,13
|2.275.102.172
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.358.223
|% -9,90
|
|THYAO
|15,31
|909.866.993
|% 0,20
|
|YKBNK
|2,82
|653.855.478
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,03
|599.982.576
|% 1,34
|
|YKBNK
|2,82
|653.855.478
|% 0,71
|
|GARAN
|10,13
|2.275.102.172
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,37
|1.042.358.223
|% -9,90
|
|AKBNK
|6,03
|599.982.576
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,04
|101.820.448
|% 0,97
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5289
|9,5300
|% -0,07
|
|Euro
|11,0598
|11,0713
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,9788
|13,0439
|% -0,11
|
|Frank
|10,4134
|10,4762
|% -0,31
|
|Riyal
|2,5362
|2,5489
|% 0,06
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-2,15
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.615
|3.706
|12,95
|
|Yarım
|1.747
|1.793
|6,26
|
|Çeyrek
|876
|896
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-0,44
|