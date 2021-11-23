***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 10:21
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979081
BIST
10:441.773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 17,33
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.775
En Düşük
1.757
10:4411,8927
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 0,4865
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:4413,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 4,42%
|| 0,5665
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:44687,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,82%
|| 25,31
|Açılış
|: 687,65
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:42
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.233.451
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.435.764
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.846.002
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,35
|367.166.020
|% -9,71
|
|ADESE
|1,01
|58.235.163
|% -5,61
|
|GMTAS
|2,11
|1.257.815
|% -5,38
|
|AVOD
|5,25
|16.405.884
|% -5,23
|
|KZBGY
|34,44
|6.672.113
|% -4,97
|
|SISE
|11,36
|549.964.174
|% 1,34
|
|KRDMD
|8,49
|444.121.573
|% 2,04
|
|GARAN
|11,94
|370.428.209
|% 0,00
|
|BASGZ
|11,35
|367.166.020
|% -9,71
|
|EREGL
|22,26
|321.177.404
|% 3,25
|
|ADESE
|1,01
|58.235.163
|% -5,61
|
|KRDMD
|8,49
|444.121.573
|% 2,04
|
|ODAS
|1,63
|81.344.667
|% -0,61
|
|SISE
|11,36
|549.964.174
|% 1,34
|
|YKBNK
|3,52
|163.308.619
|% -0,56
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8312
|11,8673
|% 4,04
|
|Euro
|13,3249
|13,3600
|% 4,19
|
|Sterlin
|15,8623
|15,9418
|% 4,15
|
|Frank
|12,7099
|12,7865
|% 4,37
|
|Riyal
|3,1561
|3,1720
|% 4,11
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,45
|
|Altın Gr.
|688
|688
|25,54
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|0,31
|
|B. Petrol
|79,14
|79,14
|-0,56
|