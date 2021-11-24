***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2021 10:50
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979399
BIST
11:031.832
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,05
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:0312,9221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1148
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,1843
En Düşük
12,6792
11:0314,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1015
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,8152
En Düşük
14,2481
11:03742,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,10
|Açılış
|: 742,65
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
731,38
BIST En Aktif Hisseler11:01
|PRKAB
|65,45
|21.548.300
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|18.405.295
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|10.661.407
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|32.604.983
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|TSPOR
|8,22
|230.060.480
|% -7,22
|
|GESAN
|23,74
|22.818.911
|% -5,72
|
|TETMT
|239,60
|7.845.310
|% -5,45
|
|KZBGY
|35,66
|16.809.041
|% -4,91
|
|GARAN
|11,74
|694.818.522
|% 1,47
|
|PETKM
|8,14
|539.728.302
|% 2,65
|
|SISE
|12,43
|502.926.265
|% 4,02
|
|KRDMD
|8,95
|485.494.763
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,49
|461.313.419
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,49
|461.313.419
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,21
|209.656.356
|% 1,84
|
|PETKM
|8,14
|539.728.302
|% 2,65
|
|GARAN
|11,74
|694.818.522
|% 1,47
|
|KRDMD
|8,95
|485.494.763
|% 2,76
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,9150
|12,9402
|% 1,04
|
|Euro
|14,5300
|14,5729
|% 0,94
|
|Sterlin
|17,2225
|17,3089
|% 0,66
|
|Frank
|13,7858
|13,8689
|% 0,72
|
|Riyal
|3,4326
|3,4498
|% 0,71
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|2,77
|
|Altın Gr.
|748
|748
|9,64
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|0,13
|