***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2021 10:08
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979976
BIST
10:541.783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.793
En Düşük
1.779
10:5412,5510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1820
|Açılış
|: 12,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3600
|
12,8144
En Düşük
12,3321
10:5414,1522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1432
|Açılış
|: 13,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9500
|
14,4643
En Düşük
13,9221
10:54729,93
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 16,88
|Açılış
|: 729,93
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KTSKR
|31,24
|38.624.050
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|6.971.706
|% 10,00
|
|RALYH
|19,61
|13.762.101
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|10.590.929
|% 9,97
|
|INTEM
|50,45
|4.706.914
|% 9,96
|
|IDEAS
|30,20
|11.053.919
|% -9,96
|
|KERVN
|0,60
|552.006
|% -9,09
|
|DURDO
|19,02
|24.445.698
|% -8,82
|
|FRIGO
|3,82
|16.228.015
|% -7,95
|
|BJKAS
|5,40
|32.425.783
|% -6,25
|
|THYAO
|17,18
|793.196.114
|% 1,12
|
|SISE
|12,01
|291.119.756
|% 0,59
|
|ASELS
|21,28
|229.978.181
|% 2,90
|
|MIATK
|27,00
|215.803.177
|% 6,22
|
|KRDMD
|8,68
|211.945.276
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,25
|126.696.755
|% 1,35
|
|YKBNK
|3,21
|171.450.422
|% 0,63
|
|THYAO
|17,18
|793.196.114
|% 1,12
|
|TSKB
|1,48
|55.123.728
|% 0,68
|
|ODAS
|1,52
|56.702.293
|% -1,30
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5435
|12,5452
|% 1,42
|
|Euro
|14,1305
|14,1626
|% 1,10
|
|Sterlin
|16,8086
|16,8929
|% 2,05
|
|Frank
|13,6036
|13,6855
|% 1,90
|
|Riyal
|3,3632
|3,3801
|% 2,31
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,53
|
|Altın Gr.
|731
|731
|17,97
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,39
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,51
|9,52
|0,33
|
|B. Petrol
|74,76
|74,76
|3,17
|