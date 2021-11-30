***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 10:03
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980202
BIST
14:181.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1813,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,2546
|Açılış
|: 13,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1814,8965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,4276
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:18759,23
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 24,23
|Açılış
|: 759,23
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:16
|SONME
|31,02
|3.607.775
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.149.864
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,38
|131.594.717
|% -8,89
|
|ASELS
|22,40
|1.759.285.495
|% -1,50
|
|KOZAL
|129,90
|1.655.929.613
|% 7,71
|
|GARAN
|11,47
|1.352.157.656
|% 0,61
|
|SASA
|42,68
|1.076.312.754
|% -0,65
|
|THYAO
|17,07
|934.564.291
|% -1,44
|
|YKBNK
|3,19
|564.618.672
|% 0,63
|
|AKBNK
|6,55
|815.712.592
|% -0,76
|
|GARAN
|11,47
|1.352.157.656
|% 0,61
|
|TSKB
|1,50
|145.612.806
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|215.598.584
|% 0,00
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1102
|13,1140
|% 2,32
|
|Euro
|14,8806
|14,9336
|% 3,21
|
|Sterlin
|17,4740
|17,5616
|% 2,81
|
|Frank
|14,2516
|14,3375
|% 3,14
|
|Riyal
|3,4899
|3,5074
|% 2,48
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,61
|
|Altın Gr.
|758
|758
|22,66
|
|Cumhuriyet
|5.001
|5.077
|172,00
|
|Tam
|4.991
|5.118
|185,29
|
|Yarım
|2.412
|2.476
|89,63
|
|Çeyrek
|1.210
|1.238
|44,81
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,67
|0,24
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-2,03
|