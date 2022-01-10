***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2022 14:15
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991631
BIST
14:022.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 29,83
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:0213,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:0215,6513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0740
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:02797,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 797,22
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:02
|INTEM
|118,80
|24.066.957
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|28.930.093
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.985.289
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.406.346
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ELITE
|18,22
|185.922.347
|% -8,17
|
|LIDFA
|4,39
|51.936.846
|% -7,77
|
|YONGA
|25,28
|185.478
|% -6,72
|
|RALYH
|11,65
|19.098.457
|% -4,04
|
|SUMAS
|85,60
|235.152
|% -3,82
|
|THYAO
|26,90
|2.749.148.410
|% 7,86
|
|GARAN
|11,85
|1.610.313.945
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,79
|1.415.470.205
|% 1,64
|
|SISE
|15,13
|1.148.417.708
|% 1,82
|
|EREGL
|30,88
|1.117.656.324
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,77
|1.019.981.690
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,43
|538.326.722
|% 3,85
|
|GARAN
|11,85
|1.610.313.945
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,79
|1.415.470.205
|% 1,64
|
|THYAO
|26,90
|2.749.148.410
|% 7,86
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7927
|13,8068
|% 0,00
|
|Euro
|15,6334
|15,6513
|% -0,47
|
|Sterlin
|18,6603
|18,7539
|% -0,28
|
|Frank
|14,8865
|14,9762
|% -0,59
|
|Riyal
|3,6596
|3,6780
|% -0,20
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|3,06
|
|Altın Gr.
|797
|797
|0,05
|
|Cumhuriyet
|5.297
|5.377
|-24,00
|
|Tam
|5.270
|5.404
|-28,72
|
|Yarım
|2.547
|2.614
|-13,90
|
|Çeyrek
|1.278
|1.307
|-6,95
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,05
|
|B. Petrol
|81,62
|81,62
|-0,13
|