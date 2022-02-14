***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.02.2022 10:00
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001427
BIST
15:522.016
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -34,90
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.051
|
2.026
En Düşük
1.971
15:5213,5661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0631
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,5999
En Düşük
13,4772
15:5215,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0364
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,3947
En Düşük
15,3137
15:52808,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,43
|Açılış
|: 808,59
|
|Önceki Kapanış
|: 808,16
|
811,76
En Düşük
803,24
BIST En Aktif Hisseler15:50
|DERIM
|4,46
|4.339.403
|% 24,58
|
|ISKUR
|934.230,00
|934.230
|% 10,00
|
|PKENT
|719,10
|8.727.305
|% 9,99
|
|INVEO
|32,48
|169.534.867
|% 9,95
|
|ATSYH
|13,39
|3.301.068
|% 9,93
|
|KAPLM
|55,60
|6.666.437
|% -9,96
|
|ORCAY
|27,86
|138.444.426
|% -8,54
|
|DESA
|10,14
|16.523.577
|% -8,15
|
|AVOD
|3,70
|18.773.106
|% -7,73
|
|YBTAS
|19.901,00
|40.879
|% -6,79
|
|THYAO
|29,02
|3.877.793.805
|% -2,03
|
|ASELS
|21,96
|1.735.770.498
|% 1,01
|
|YKBNK
|4,06
|1.441.506.074
|% -0,98
|
|KRDMD
|11,72
|1.333.919.090
|% -2,25
|
|EREGL
|28,30
|1.193.343.022
|% -2,68
|
|YKBNK
|4,06
|1.441.506.074
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,29
|455.101.986
|% -1,29
|
|THYAO
|29,02
|3.877.793.805
|% -2,03
|
|KRDMD
|11,72
|1.333.919.090
|% -2,25
|
|ODAS
|1,28
|111.126.853
|% -1,54
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5540
|13,5630
|% 0,44
|
|Euro
|15,3486
|15,3662
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,2964
|18,3881
|% 0,29
|
|Frank
|14,5944
|14,6823
|% 0,36
|
|Riyal
|3,5991
|3,6171
|% 0,30
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-5,99
|
|Altın Gr.
|810
|810
|1,72
|
|Cumhuriyet
|5.375
|5.456
|23,00
|
|Tam
|5.348
|5.484
|24,28
|
|Yarım
|2.585
|2.653
|11,75
|
|Çeyrek
|1.297
|1.326
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,09
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-0,56
|
Seans Raporu
15:50
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16:05HURGZ
Yüzde -5.94 oranında düşüşle 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 378, 158 adet işlem
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16:04AGESA
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 26.46 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 421 adet işlem
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16:03XU100
Endeks 2, 015 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 74 altında . İşlem hacmi 23, 267.00 milyon TL de
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16:03ARDYZ
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 334, 995 adet işlem
-
16:02ORCAY
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 27.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 824, 261 adet işlem