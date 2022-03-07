***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 12:41
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007735
BIST
12:461.976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,33
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.974
12:4614,3490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1348
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:4615,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0387
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:46920,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 21,74
|Açılış
|: 920,98
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PETUN
|24,26
|48.371.183
|% 9,97
|
|ULUUN
|8,10
|121.240.923
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|SELVA
|18,62
|22.889.194
|% 9,14
|
|KONTR
|149,60
|173.117.822
|% 8,33
|
|EUHOL
|2,91
|12.392.904
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|8.731.130
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|65.817.393
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|11.066.185
|% -9,69
|
|GWIND
|6,65
|37.943.546
|% -8,65
|
|KRDMD
|13,61
|1.703.660.969
|% 0,67
|
|EREGL
|34,32
|1.068.466.887
|% 0,94
|
|GARAN
|11,71
|883.738.084
|% -1,18
|
|THYAO
|24,70
|873.936.831
|% -2,37
|
|KOZAL
|132,00
|755.517.815
|% 2,56
|
|ODAS
|1,34
|225.376.057
|% -8,22
|
|KRDMD
|13,61
|1.703.660.969
|% 0,67
|
|DOHOL
|2,96
|313.482.420
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,04
|194.156.324
|% 0,00
|
|PETKM
|8,08
|615.592.815
|% 1,00
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3421
|14,3486
|% 0,95
|
|Euro
|15,5781
|15,6114
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,8174
|18,9118
|% 0,22
|
|Frank
|15,4468
|15,5399
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8102
|3,8293
|% 0,87
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|30,20
|
|Altın Gr.
|921
|921
|21,72
|
|Cumhuriyet
|6.096
|6.188
|130,00
|
|Tam
|6.073
|6.226
|140,20
|
|Yarım
|2.935
|3.012
|67,82
|
|Çeyrek
|1.472
|1.506
|33,91
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,99
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|8,32
|