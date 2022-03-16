***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2022 16:05
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010855
BIST
16:112.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 6,00
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
16:1114,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
16:1116,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0981
|Açılış
|: 16,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
16:11908,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 908,10
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler16:09
|PKENT
|436,90
|3.833.798
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.035.840
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.004.835
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.432.860
|% 9,87
|
|AYEN
|10,92
|69.702.976
|% 9,42
|
|ORCAY
|23,10
|30.035.191
|% -9,98
|
|PENTA
|309,00
|50.027.893
|% -7,71
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|FENER
|26,78
|60.601.070
|% -4,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|THYAO
|27,70
|3.108.010.329
|% 0,14
|
|KRDMD
|14,43
|1.419.709.226
|% 0,00
|
|FROTO
|280,60
|989.962.010
|% 2,71
|
|EREGL
|34,28
|980.929.759
|% 0,18
|
|AKBNK
|7,22
|730.211.931
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,23
|552.299.066
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,80
|581.891.877
|% -0,52
|
|THYAO
|27,70
|3.108.010.329
|% 0,14
|
|ODAS
|1,58
|173.170.282
|% 1,28
|
|AKBNK
|7,22
|730.211.931
|% 0,70
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7003
|14,7169
|% 0,12
|
|Euro
|16,1551
|16,1879
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,1951
|19,2914
|% 0,46
|
|Frank
|15,5733
|15,6671
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9070
|3,9266
|% 0,05
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|1,26
|
|Altın Gr.
|908
|908
|2,22
|
|Cumhuriyet
|6.012
|6.103
|42,00
|
|Tam
|5.991
|6.142
|42,44
|
|Yarım
|2.896
|2.971
|20,53
|
|Çeyrek
|1.452
|1.486
|10,26
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,43
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866