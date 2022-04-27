***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 10:05
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024153
BIST
10:382.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,01
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.431
En Düşük
2.407
10:3814,8140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0154
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8150
En Düşük
14,7775
10:3815,7354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0112
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,7886
En Düşük
15,6882
10:38905,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,95
|Açılış
|: 905,48
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
901,95
BIST En Aktif Hisseler10:36
|UFUK
|25,96
|1.369.156
|% 10,00
|
|ACSEL
|46,42
|25.927.045
|% 7,65
|
|PKART
|16,66
|4.418.798
|% 7,07
|
|KAPLM
|68,95
|10.703.536
|% 6,24
|
|SUWEN
|18,66
|36.318.664
|% 5,19
|
|EUHOL
|2,55
|944.132
|% -9,89
|
|TSPOR
|5,49
|63.847.028
|% -5,67
|
|SAFKR
|7,42
|31.589.917
|% -5,24
|
|PAMEL
|108,70
|1.347.208
|% -4,31
|
|SANEL
|4,98
|456.784
|% -3,11
|
|THYAO
|38,90
|748.674.714
|% -0,51
|
|ASELS
|25,16
|469.121.638
|% -1,72
|
|EREGL
|33,40
|368.647.376
|% 0,97
|
|KRDMD
|14,54
|345.377.592
|% -0,75
|
|SISE
|17,52
|313.890.699
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,59
|167.319.614
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,93
|249.381.550
|% -0,20
|
|ODAS
|2,35
|92.798.683
|% -0,84
|
|TSKB
|1,86
|53.167.664
|% -2,62
|
|KRDMD
|14,54
|345.377.592
|% -0,75
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8086
|14,8159
|% 0,12
|
|Euro
|15,7268
|15,7365
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,5301
|18,6231
|% -0,10
|
|Frank
|15,2877
|15,3798
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9375
|3,9572
|% 0,13
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-4,82
|
|Altın Gr.
|903
|904
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,87
|