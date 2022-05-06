***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 10:31
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027113
BIST
11:482.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,31
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:4814,9421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0811
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:4815,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0732
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:48903,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,48
|Açılış
|: 903,18
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:46
|IMASM
|19,96
|13.870.523
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.171.229
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.595.540
|% 9,74
|
|DYOBY
|12,22
|57.035.525
|% 9,20
|
|TIRE
|16,85
|68.227.362
|% 9,13
|
|PETUN
|24,40
|39.147.861
|% -8,20
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|TSPOR
|4,86
|87.658.490
|% -6,72
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|ODAS
|2,53
|304.204.686
|% -4,89
|
|SISE
|19,72
|2.889.212.829
|% 4,84
|
|THYAO
|42,50
|1.335.092.206
|% -0,42
|
|KOZAL
|184,20
|671.310.167
|% 3,66
|
|KRDMD
|15,54
|515.795.585
|% -0,77
|
|KOZAA
|34,02
|498.868.037
|% 4,68
|
|SISE
|19,72
|2.889.212.829
|% 4,84
|
|ODAS
|2,53
|304.204.686
|% -4,89
|
|YKBNK
|4,88
|445.330.128
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,69
|206.011.913
|% -0,74
|
|KLGYO
|1,22
|60.079.046
|% 0,00
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9337
|14,9377
|% 0,52
|
|Euro
|15,7740
|15,7852
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,3845
|18,4767
|% 0,45
|
|Frank
|15,1157
|15,2068
|% 0,63
|
|Riyal
|3,9675
|3,9874
|% 0,48
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|2,01
|
|Altın Gr.
|901
|901
|4,41
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,85
|