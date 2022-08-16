***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 10:22
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055734
BIST
10:242.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 17,00
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.882
En Düşük
2.862
10:2417,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9757
En Düşük
17,9372
10:2418,2299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0240
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2062
10:241.026,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.026,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.025,61
BIST En Aktif Hisseler10:24
|TRCAS
|12,78
|11.234.604
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|871.977
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|2.172.878
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|703.511
|% 9,55
|
|EMNIS
|45,78
|24.950
|% 7,21
|
|GZNMI
|56,60
|17.738.780
|% -9,94
|
|ANGEN
|34,70
|69.082.597
|% -9,16
|
|BARMA
|40,12
|136.774.961
|% -6,96
|
|ATEKS
|44,92
|6.804.153
|% -6,77
|
|ASUZU
|272,90
|20.489.467
|% -6,32
|
|THYAO
|64,25
|1.385.156.721
|% 1,02
|
|TUPRS
|296,40
|1.013.299.002
|% 3,10
|
|KCHOL
|41,78
|264.387.264
|% 3,01
|
|PGSUS
|189,80
|211.197.140
|% 3,83
|
|SISE
|23,64
|204.136.928
|% -0,25
|
|HLGYO
|2,90
|161.679.602
|% 3,94
|
|EKGYO
|3,55
|184.238.176
|% 0,85
|
|ZOREN
|2,74
|138.462.288
|% 3,79
|
|ODAS
|4,29
|189.577.791
|% -3,38
|
|DOHOL
|4,48
|168.947.242
|% 2,05
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9622
|17,9652
|% 0,04
|
|Euro
|18,2210
|18,2299
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,5309
|21,6389
|% -0,27
|
|Frank
|18,8723
|18,9859
|% -0,17
|
|Riyal
|4,7694
|4,7933
|% 0,00
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-1,99
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.895
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,14
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,88
|
Seans Raporu
10:24
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