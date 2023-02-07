***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:35
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSPOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110388
BIST
11:264.757
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -173,12
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:2618,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:2620,2039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:261.135,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.135,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KONYA
|2.964,50
|84.453.058
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.716.648
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.927.428
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.674.436
|% -9,99
|
|CANTE
|65,20
|39.320.771
|% -9,44
|
|AKGRT
|2,90
|29.667.836
|% -9,38
|
|TURSG
|8,70
|37.146.934
|% -9,00
|
|RUBNS
|20,86
|5.122.253
|% -8,91
|
|KRDMD
|18,00
|1.176.496.195
|% 1,93
|
|THYAO
|135,10
|897.859.484
|% -3,43
|
|ASELS
|54,70
|795.635.160
|% -6,97
|
|EREGL
|39,24
|692.250.665
|% -2,05
|
|OYAKC
|24,90
|598.414.788
|% 9,89
|
|KRDMD
|18,00
|1.176.496.195
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,12
|217.237.753
|% -2,06
|
|BSOKE
|5,88
|190.955.989
|% -7,84
|
|BUCIM
|6,04
|166.744.125
|% 8,24
|
|YKBNK
|8,64
|229.867.388
|% -2,70
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8269
|18,8298
|% 0,02
|
|Euro
|20,1840
|20,1927
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5319
|22,6449
|% -0,14
|
|Frank
|20,2057
|20,3274
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0043
|5,0294
|% 0,04
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|4,65
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|3,01
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.728
|7.789
|1,00
|
|Yarım
|3.775
|3.811
|0,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|1,65
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39GUBRF
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 180.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 539 adet işlem
-
11:38ADEL
Yüzde -7.65 oranında düşüşle 108.60 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 647 adet işlem
-
11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -171, 4 kaybederek (% -3.14 ) 5, 294
-
11:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, ASELS
-
11:37XU100
Endeks 4, 780 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 06 altında . İşlem hacmi 11, 893.00 milyon TL de