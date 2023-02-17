***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 13:24
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114776
BIST
14:295.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 13,10
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
14:2918,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
14:2920,0649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0841
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
14:291.106,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,48
|Açılış
|: 1.106,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler14:27
|KONYA
|3.945,50
|245.563.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|31.515.720
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|58.695.250
|% 10,00
|
|AFYON
|10,42
|312.234.609
|% 9,92
|
|BRMEN
|2,00
|249.313
|% 9,89
|
|ATEKS
|77,60
|5.580.680
|% -7,18
|
|VKING
|33,48
|12.500.331
|% -7,10
|
|YESIL
|3,58
|27.476.808
|% -5,79
|
|RAYSG
|13,44
|1.099.653
|% -5,02
|
|BFREN
|4.395,00
|40.831.685
|% -4,98
|
|KRDMD
|20,04
|3.211.826.377
|% 4,21
|
|EREGL
|43,88
|3.101.450.128
|% -1,39
|
|TUPRS
|628,60
|2.843.169.704
|% -0,29
|
|KOZAL
|26,90
|2.706.350.558
|% -94,88
|
|THYAO
|141,10
|2.542.413.940
|% 0,79
|
|KRDMD
|20,04
|3.211.826.377
|% 4,21
|
|KOZAL
|26,90
|2.706.350.558
|% -94,88
|
|AKBNK
|16,10
|1.229.412.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,39
|545.488.348
|% 1,09
|
|EREGL
|43,88
|3.101.450.128
|% -1,39
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8590
|18,8656
|% 0,10
|
|Euro
|20,0573
|20,0692
|% -0,40
|
|Sterlin
|22,4482
|22,5608
|% -0,37
|
|Frank
|20,1472
|20,2686
|% -0,65
|
|Riyal
|5,0143
|5,0395
|% 0,10
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-11,45
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.106
|-7,36
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-36,00
|
|Tam
|7.516
|7.571
|-85,00
|
|Yarım
|3.672
|3.705
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.852
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,23
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,22
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|-2,02
|
Seans Raporu
14:27
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14:42IPEKE
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14:39CANTE
Yüzde 6.81 oranında artışla 62.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 568 adet işlem