***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2023 11:57
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175289
BIST
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14:046.607
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,53
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0426,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0373
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0429,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1463
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:041.709,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 9,38
|Açılış
|: 1.709,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler14:02
|GSDHO
|4,51
|469.405.481
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.128.605
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.960.774
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|482.220.080
|% -9,98
|
|ADEL
|274,90
|130.191.797
|% -7,78
|
|YEOTK
|132,90
|1.027.185.346
|% -7,58
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|GESAN
|85,15
|1.641.650.551
|% -6,89
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|ASTOR
|95,15
|3.811.102.584
|% -4,85
|
|KOZAL
|27,08
|3.496.846.317
|% 6,20
|
|THYAO
|218,30
|2.677.031.429
|% 0,46
|
|EREGL
|37,54
|2.596.401.997
|% 1,30
|
|YKBNK
|12,43
|4.859.864.275
|% -7,03
|
|CANTE
|16,65
|2.424.868.626
|% -3,25
|
|KOZAL
|27,08
|3.496.846.317
|% 6,20
|
|EKGYO
|8,22
|999.900.085
|% 0,37
|
|ODAS
|10,28
|1.218.294.159
|% 4,26
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9522
|26,9577
|% 0,14
|
|Euro
|29,8641
|29,8741
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,7216
|34,8958
|% 0,30
|
|Frank
|31,1340
|31,3215
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1637
|7,1997
|% 0,10
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|9,03
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.709
|8,38
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.128
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.555
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,38
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,44
|82,44
|-0,81
|
Seans Raporu
14:02
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