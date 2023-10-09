***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2023 15:40
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202480
BIST
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17:458.239
En Düşük
|Değişim
|: -2,67%
|| -225,91
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.198
En Yüksek
8.384
17:4527,7060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1289
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:4529,2439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:451.649,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 23,73
|Açılış
|: 1.649,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DMRGD
|19,91
|28.854.408
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|683.546.785
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|174.801.567
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|424.632.180
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|39.755.934
|% 9,99
|
|FENER
|111,60
|736.669.783
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|ARZUM
|51,80
|66.700.458
|% -9,99
|
|OBASE
|30,88
|55.693.234
|% -9,97
|
|COSMO
|172,70
|137.364.868
|% -9,96
|
|ASELS
|43,28
|8.248.336.745
|% 5,77
|
|TUPRS
|148,80
|6.653.336.530
|% 0,74
|
|THYAO
|229,10
|6.280.153.483
|% -3,90
|
|PETKM
|23,30
|4.802.873.417
|% 0,87
|
|EREGL
|43,40
|3.983.500.044
|% -3,43
|
|ZOREN
|6,21
|3.310.839.041
|% -9,08
|
|EKGYO
|8,22
|2.680.359.788
|% -4,86
|
|IHLAS
|1,28
|359.092.212
|% -7,25
|
|PETKM
|23,30
|4.802.873.417
|% 0,87
|
|ASELS
|43,28
|8.248.336.745
|% 5,77
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7001
|27,7037
|% 0,46
|
|Euro
|29,2370
|29,2505
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,7145
|33,8836
|% 0,20
|
|Frank
|30,4175
|30,6007
|% 0,76
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|16,61
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|23,33
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.157
|11.267
|260,00
|
|Yarım
|5.596
|5.651
|131,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.825
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,25
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|3,61
|
Seans Raporu
17:43
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-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 66 kaybederek (% -2.85 ) 7, 156
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KATMR, TARKM, DMRGD, FORTE, MRSHL, FMIZP, PAPIL, BFREN, SDTTR, HATSN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, FENER, OBASE, ARZUM, ATATP, COSMO
-
17:58
QNBFL, FMIZP, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
KRONT, OSTIM, AKGRT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında