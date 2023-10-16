***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.10.2023 11:44
***TSPOR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPOR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206615
BIST
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16:417.967
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -146,54
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:4127,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1163
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:4129,4130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2075
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:411.718,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.718,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:39
|FMIZP
|316,80
|224.996.770
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.745.272
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.803.955
|% 10,00
|
|ISATR
|805.255,00
|805.255
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,96
|121.377.897
|% -10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|AVGYO
|7,02
|39.338.079
|% -9,77
|
|ESCAR
|181,90
|134.738.210
|% -9,46
|
|BYDNR
|35,44
|103.569.615
|% -9,13
|
|THYAO
|222,40
|5.344.623.385
|% 0,09
|
|KOZAL
|27,64
|5.254.273.727
|% 1,10
|
|BRSAN
|907,00
|4.258.797.644
|% -8,70
|
|TUPRS
|140,90
|4.121.157.068
|% -3,82
|
|KOZAA
|71,05
|3.402.090.362
|% 4,33
|
|EKGYO
|7,47
|1.882.345.720
|% -2,23
|
|ZOREN
|6,22
|1.431.116.711
|% -0,32
|
|KOZAL
|27,64
|5.254.273.727
|% 1,10
|
|QUAGR
|6,34
|1.019.249.251
|% -5,65
|
|ODAS
|12,86
|1.888.884.529
|% -4,03
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8750
|27,8805
|% 0,42
|
|Euro
|29,4006
|29,4130
|% 0,71
|
|Sterlin
|33,8288
|33,9984
|% 0,65
|
|Frank
|30,7715
|30,9569
|% 0,41
|
|Riyal
|7,4101
|7,4473
|% 0,42
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-17,58
|
|Altın Gr.
|1.719
|1.720
|-6,08
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.587
|11.669
|242,00
|
|Yarım
|5.811
|5.857
|122,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.928
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|-0,12
|
Seans Raporu
16:39
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