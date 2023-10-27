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***TSPOR* *DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

27.10.2023 15:19
***TSPOR* *DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracını


***TSPOR******DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 1.570.242 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
TOLUN KUDALOĞLU 630.000 % 40,1 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
HARUN ZEREY 332.171 % 21,2 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
ALPER ENSERÇAKAN 200.000 % 12,7 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
SEDAT YAR 150.000 % 9,6 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
AYDIN YAVUZ 100.000 % 6,4 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
SERDAR ULAŞ 100.000 % 6,4 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210858


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Tam 12.019 12.215 167,00  
Yarım 6.028 6.133 84,00  
Çeyrek 3.005 3.066 42,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,15 0,32  
Gümüş Gr. 20,94 20,98 0,33  
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