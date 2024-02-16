***TSPOR* *DZY* *DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***TSPOR******DZY******DZYMK*** DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [TSPOR]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarTRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER:Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda küsurat harici satışa sunulan 12.799.895 TL nominal değerli paylardan Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamakta olup satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıBÜLENT DURSUN 5.177.525 % 40,4 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaTOLUN KUDALOĞLU 3.300.000 % 25,8 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaAYHAN GÜLER 2.500.000 % 19,5 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250067BIST