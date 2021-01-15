***TSPOR* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***TSPOR******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [TSPOR]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarTRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.'nin 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 263.609.369 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla %111,5143 oranında artırılarak 500.000.000 TL ye yükseltilmesine ilişkin olarak yeni pay alma hakları 28.12.2020 – 11.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 1.043.337,464 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı 13.01.2021 tarihinde tamamlanmış olup, ortaklığın (TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş) Kurul'un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurum bulunmamaktadır.13.01.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında satışa sunulan 1.043.337,464 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıTOLUN KUDALOĞLU 300.000 % 28,75 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaRÜŞTÜ BORAN KESKİNER 230.000 % 22,04 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaSEDAT YAR 190.000 % 18,21 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaCEM ERKAN 150.000 % 14,38 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaBÜNYAMİN GÜMÜŞTEPE 77.510 % 7,43 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınaMETİN KAYAR 63.793 % 6,11 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902641BIST