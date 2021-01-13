***TSPOR* *HLY* *HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 13:47
***TSPOR******HLY******HALKI*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz,
TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.'nin 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.043.337,464 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün itibarıyla tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901813
BIST
13:351.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,63
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
13:357,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
13:359,0762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0278
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
13:35443,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,54
|Açılış
|: 443,46
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler13:32
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.227.985
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|928.603
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.024.803
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|175.551.610
|% -9,99
|
|MZHLD
|33,98
|284.659
|% -8,46
|
|BRMEN
|3,02
|378.212
|% -6,21
|
|LUKSK
|36,60
|2.747.424
|% -6,15
|
|THYAO
|13,13
|1.716.667.598
|% 2,10
|
|SISE
|7,75
|1.356.605.196
|% 1,44
|
|TKFEN
|19,00
|848.719.811
|% 2,15
|
|TCELL
|17,09
|846.262.239
|% 2,40
|
|PETKM
|5,22
|774.177.670
|% -1,32
|
|TSKB
|1,87
|477.819.672
|% -1,58
|
|EKGYO
|2,45
|559.021.463
|% 0,00
|
|SISE
|7,75
|1.356.605.196
|% 1,44
|
|PETKM
|5,22
|774.177.670
|% -1,32
|
|DOHOL
|3,68
|529.232.379
|% 4,55
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4422
|7,4439
|% -0,14
|
|Euro
|9,0669
|9,0720
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,1478
|10,1987
|% -0,09
|
|Frank
|8,3484
|8,3987
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% -0,15
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,29
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|2.938
|2.982
|-7,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-1,05
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-0,50
|
|Çeyrek
|711
|727
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,72
|56,72
|0,14
|