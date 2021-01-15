***TSPOR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
15.01.2021 16:11
***TSPOR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.06.2020-30.11.2020 hesap dönemi 6 aylık finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (22.02.2021 (dahil) tarihine kadar.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902616
BIST
16:131.530
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -16,66
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.525
16:137,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0959
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4585
En Düşük
7,3521
16:139,0410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0727
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0410
En Düşük
8,9346
16:13441,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,42
|Açılış
|: 441,95
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
443,05
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler16:11
|PKENT
|1.076,90
|2.214.360
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|MAALT
|189,40
|181.137.306
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.071.454
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|3.658.284
|% 9,99
|
|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|36.949.332
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|TACTR
|13,14
|910.424
|% -6,74
|
|SISE
|7,83
|2.421.119.591
|% 1,29
|
|KOZAL
|113,00
|1.627.257.785
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,48
|1.334.053.932
|% 0,00
|
|THYAO
|13,25
|1.331.623.487
|% -0,08
|
|DOHOL
|3,47
|1.239.800.908
|% -4,41
|
|EKGYO
|2,48
|1.334.053.932
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,47
|1.239.800.908
|% -4,41
|
|SISE
|7,83
|2.421.119.591
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,60
|464.733.534
|% -2,44
|
|TSKB
|1,88
|470.382.660
|% 0,53
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4419
|7,4465
|% 1,16
|
|Euro
|9,0235
|9,0296
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1145
|10,1652
|% 0,63
|
|Frank
|8,3491
|8,3994
|% 1,02
|
|Riyal
|1,9798
|1,9898
|% 1,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|0,33
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,08
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|7,00
|
|Tam
|2.903
|2.977
|8,55
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|4,13
|
|Çeyrek
|704
|720
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,28
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,84
|
Seans Raporu
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