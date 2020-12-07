***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.12.2020 19:17
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2020 - 31.05.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 07.12.2020 tarihli kararı ile
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşünü alarak 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Denge Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.(Mazars)'nin atanması yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891920
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|RODRG
|13,86
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|SASA
|20,58
|1.156.902.066
|% 9,99
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|ATEKS
|29,50
|34.379.940
|% 9,99
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|SAFKR
|16,52
|40.618.920
|% 9,99
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|BASCM
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|RYSAS
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|NIBAS
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|DOHOL
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|GARAN
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|1.462.088.527
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|PETKM
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|DOHOL
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|TSKB
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|Dolar
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|9,4658
|% -0,11
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|Sterlin
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|10,4629
|% -0,54
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|Frank
|8,7292
|8,7818
|% -0,01
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|2,0742
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|Alış
|Satış
|%
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|1.862
|24,97
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|Altın Gr.
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|467
|5,18
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|Cumhuriyet
|3.071
|3.116
|6,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|0,74
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|0,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,18
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|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|0,29
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|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,05
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|B. Petrol
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|48,66
|-0,59
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