***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.12.2022 18:39
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2022-31.05.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.12.2022 tarihli kararı ile
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 01.06.2022-31.05.2023 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young)'nin atanması yönündeki teklifin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084088
BIST
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
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1.082,26
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
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|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
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|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
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|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6240
|18,6283
|% -0,02
|
|Euro
|19,5999
|19,6250
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,8338
|22,9483
|% 0,39
|
|Frank
|19,8108
|19,9302
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-8,53
|
|Altın Gr.
|1.074
|1.075
|-5,85
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.187
|7.261
|-13,00
|
|Yarım
|3.486
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,84
|13,86
|0,20
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|B. Petrol
|86,78
|86,78
|-0,10
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, GUBRF, PGSUS