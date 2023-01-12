***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.06.2022-31.05.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.12.2022Tescil Tarihi12.01.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su12.01.2023/10746AçıklamalarŞirketimizin 30.12.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young).'nin seçilmesine ilişkin karar Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.01.2023 tarihinde tescil edilerek 12 Ocak 2023 tarih ve 10746 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101365BIST