***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.01.2023 18:18
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2022-31.05.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.12.2022
Tescil Tarihi
12.01.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
12.01.2023/10746
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young).'nin seçilmesine ilişkin karar Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12.01.2023 tarihinde tescil edilerek 12 Ocak 2023 tarih ve 10746 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101365
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 229,55
|Açılış
|: 4.850
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|Önceki Kapanış
|: 4.729
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4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 20,4800
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|Önceki Kapanış
|: 20,3450
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20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.137,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 1.137,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.451.176
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|3.143.375
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.561
|% 9,99
|
|SANKO
|23,78
|35.006.157
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.360.835
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|119.659.524
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.443.771
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|14.850.440
|% -9,92
|
|DURDO
|40,94
|33.950.414
|% -6,23
|
|EMNIS
|42,72
|502.602
|% -5,02
|
|THYAO
|135,40
|13.013.046.613
|% 8,06
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.426.452
|% 9,95
|
|EREGL
|39,50
|7.849.154.994
|% 7,22
|
|ASELS
|55,90
|5.910.500.440
|% 5,87
|
|KOZAL
|540,00
|5.628.913.420
|% 4,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.594.737.192
|% 5,20
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.426.452
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,01
|3.296.953.151
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,63
|860.574.787
|% 3,14
|
|PETKM
|17,35
|3.892.485.689
|% 4,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7789
|18,7821
|% 0,04
|
|Euro
|20,2856
|20,2977
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,7139
|22,8279
|% -0,09
|
|Frank
|20,0857
|20,2067
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9836
|5,0086
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,52
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.683
|7.748
|15,00
|
|Yarım
|3.741
|3.792
|9,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|0,16
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,94
|