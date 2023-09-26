***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAny Partners Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.06.2023-31.05.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi21.09.2023Tescil Tarihi26.09.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.09.2023/10922AçıklamalarŞirketimizin 21.09.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 01.06.2023 - 31.05.2024 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.09.2023 tarihinde tescil edilerek 26 Eylül 2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197493BIST