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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.09.2023 19:02
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Bel


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2023-31.05.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.09.2023
Tescil Tarihi
26.09.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
26.09.2023/10922
Açıklamalar

Şirketimizin 21.09.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 01.06.2023 - 31.05.2024 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Any Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Trabzon Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.09.2023 tarihinde tescil edilerek 26 Eylül 2023 tarih ve 10922 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197493


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Yarım 5.544 5.600 -22,00  
Çeyrek 2.763 2.800 -11,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,94 -0,21  
Gümüş Gr. 20,05 20,08 -0,18  
B. Petrol 92,61 92,61 0,73  
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