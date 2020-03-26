***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
26.03.2020 18:54
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin güncel hali ekte pdf olarak verilmiştir.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7 26/08/2019 03/09/2019 9900
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832478
BIST
18:0591.528
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 2.464,56
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
91.807
En Düşük
88.481
18:056,4024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4045
En Düşük
6,3910
18:057,0814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0814
En Düşük
7,0479
18:05335,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,47
|Açılış
|: 335,17
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
339,07
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|4,62
|35.916.146
|% 10,00
|
|GSRAY
|1,76
|139.455.251
|% 10,00
|
|TGSAS
|3,08
|2.307.916
|% 10,00
|
|IPEKE
|7,92
|292.642.971
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,20
|39.488.568
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|7.177.242
|% -9,99
|
|NIBAS
|5,70
|748.508
|% -7,32
|
|ETILR
|1,95
|334.664
|% -6,25
|
|RALYH
|7,51
|54.587
|% -6,13
|
|QNBFB
|38,70
|2.755.893
|% -6,11
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ASELS
|24,26
|1.216.074.149
|% 3,50
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|AKBNK
|5,73
|520.244.459
|% 2,87
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|YKBNK
|1,94
|409.910.939
|% 3,74
|
|IHLGM
|0,84
|132.530.864
|% 9,09
|
|THYAO
|9,25
|1.489.413.512
|% 5,47
|
|ODAS
|1,33
|178.488.836
|% 6,40
|
|GARAN
|7,94
|994.331.067
|% 5,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7681
|7,8070
|% 2,14
|
|Frank
|6,6201
|6,6600
|% 1,21
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.628
|-3,21
|
|Altın Gr.
|335
|335
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,48
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|26,95
|26,95
|0,10
|