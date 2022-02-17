***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
17.02.2022 20:29
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2022
Açıklamalar
18.01.2022 tarihinde tescil edilen esas sözleşmenin KAP'da Şirket Genel Bilgi Formuna eklenmesini teminen yapılan açıklamadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/01/2022 25/01/2022 10502
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002575
BIST
11:472.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,54
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.016
11:4713,6258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0440
|Açılış
|: 13,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6350
En Düşük
13,5136
11:4715,4992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0420
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
11:47829,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 829,12
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,55
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ISBTR
|66.622,70
|1.132.586
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.139.238
|% 9,97
|
|SERVE
|21,58
|243.207
|% 9,82
|
|KRSTL
|5,70
|2.501.719
|% 9,62
|
|BASCM
|4,73
|23.650
|% 8,24
|
|ERSU
|5,76
|7.032.730
|% -10,00
|
|CEOEM
|17,01
|14.515.246
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.113.224
|% -9,99
|
|KAPLM
|41,28
|1.473.944
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,78
|31.076.908
|% -9,45
|
|THYAO
|29,48
|1.372.168.518
|% 2,57
|
|KRDMD
|11,72
|355.387.418
|% 1,82
|
|EREGL
|28,24
|295.362.639
|% 0,71
|
|TUPRS
|193,70
|245.789.837
|% 1,41
|
|YKBNK
|4,03
|197.899.687
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,03
|197.899.687
|% 1,00
|
|THYAO
|29,48
|1.372.168.518
|% 2,57
|
|KRDMD
|11,72
|355.387.418
|% 1,82
|
|USAK
|1,66
|43.258.290
|% 7,10
|
|KARSN
|3,64
|96.124.279
|% 1,96
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6192
|13,6258
|% 0,32
|
|Euro
|15,4888
|15,4992
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5154
|18,6082
|% 0,41
|
|Frank
|14,7242
|14,8129
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6184
|3,6365
|% 0,28
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,56
|
|Altın Gr.
|829
|829
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|0,07
|
|B. Petrol
|92,34
|92,34
|-0,64
|
Seans Raporu
11:47
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12:02
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