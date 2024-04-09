***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.04.2024 13:57
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2023 – 29.02.2024 dönemine ait faaliyet raporu ektedir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271566
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,2126
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3535,0394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1150
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.429,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 24,20
|Açılış
|: 2.430,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|341.744.268
|% 9,98
|
|JANTS
|331,25
|610.816.389
|% 9,96
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|OYAYO
|38,42
|3.081.273
|% -4,00
|
|KTLEV
|127,50
|45.447.491
|% -3,77
|
|ODINE
|82,85
|1.623.551.243
|% 9,95
|
|KOZAL
|24,72
|1.242.756.136
|% 0,00
|
|HALKB
|16,64
|1.007.870.903
|% 0,54
|
|MOGAN
|18,27
|1.006.133.711
|% 1,11
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|HALKB
|16,64
|1.007.870.903
|% 0,54
|
|MOGAN
|18,27
|1.006.133.711
|% 1,11
|
|PEKGY
|8,87
|473.948.719
|% -0,89
|
|KOZAL
|24,72
|1.242.756.136
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2001
|32,2066
|% 0,66
|
|Euro
|35,0252
|35,0394
|% 0,33
|
|Sterlin
|41,1169
|41,3230
|% 1,14
|
|Frank
|35,8897
|36,0696
|% 1,15
|
|Riyal
|8,6407
|8,6840
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,98
|28,02
|% 0,66
|
|Platin
|983,01
|984,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.069,25
|1.072,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,54
|90,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.349,26
|2.349,50
|% 0,66
|