***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/10/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıTrabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMağazacılık FaaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi9.437.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.10.2020Edinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları1 Ay içerisinde satın alma bedelinin tamamı ödenecektir. Ödeme süresine kadar satın alma işlemi dolayısıyla ortaya çıkacak borç için herhangi bir faiz ödenmeyecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı9.437.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı16,95454 TLToplam Tutar160.000.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)24,83İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)35,85Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiMağazacılık faaliyetlerinden elde dilecek karlılığın Ortaklığın faaliyetlerini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıTrabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiFinansal duran varlığın satın alındığı taraf ortaklığın Ana Ortağı konumundadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi15/10/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİki farklı Şirket değerleme raporunun ortalama değeri üzerinde iskonto yapılmak suretiyle belirlenmiştir. Değerleme raporlarında Şirket değerinin belirlenmesinde Gelir Yaklaşımı Yöntemi ( İndirgenmiş Nakit Akışları Yöntemi) ve Piyasa Yaklaşımı (Piyasa Çarpanları) Yöntemleri kullanılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıAday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu, Rapor Tarihi 21.09.2020, Rapor N 2020/11, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Tarafından hazırlanan Şirket Değerleme Raporu Tarih 08 Eylül 2020, Sayı: DEG-2020/19Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarDeğerleme raporlarında tespit edilen değerler 172.809.896 TL ve 156.189.394 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen 156.189.394.-TL?lik (Yüz Elli Altı Milyon Yüz Seksen Dokuz Bin Üç Yüz Doksan Dört Türk Lirası) değer ile Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. değerleme şirketi tarafından yapılan değerleme sonucu tespit edilen 172.809.896.-TL (Yüz Yetmiş İki Milyon Sekiz Yüz Dokuz Bin Sekiz Yüz Doksan Altı Türk Lirası) bedellerinin ortalaması olan 164.499.645.-TL (Yüz Altmış Dört Milyon Dört Yüz Doksan Dokuz Bin Altı Yüz Kırk Beş Türk Lirası) üzerinden, %2,74 (Yüzde İki Virgül Yetmiş Dört) oranında iskonto uygulanarak 160.000.000.-TL (Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) bedel işlemin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.AçıklamalarYönetim Kurulumuz 15 10 2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak - Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Karadeniz Vergi Dairesinin 8590431418 Vergi Kimlik numaralı ve Trabzon Ticaret Sicilinin 13488 Üye numarasında kayıtlı olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal bedelli 9.437.000 (Dokuz Milyon Dört Yüz Otuz Yedi Bin) adet toplam 9.437.000.- TL (Dokuz Milyon Dört Yüz Otuz Yedi Bin Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiş bulunan, Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş.' ye ait hisselerin %100'ünün satın alınmasına,- SPK lisansına sahip bağımsız değerleme firmalarına yaptırılan değerleme çalışmaları sonucu, Yedi Tepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının tespit ettiği 156.189.394.-TL(Yüz Elli Altı Milyon Yüz Seksen Dokuz Bin Üç Yüz Doksan Dört Türk Lirası) değerinin ve Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yapılan değerleme sonucunda tespit edilen 172.809.896.-TL (Yüz Yetmiş İki Milyon Sekiz Yüz Dokuz Bin Sekiz Yüz Doksan Altı Türk Lirası) değerlerinin referans alınmasına,- Değerleme firmaları tarafından iki farklı değer bulunduğundan bu değerlerin aritmetik ortalaması olan 164.499.645.-TL (Yüz Altmış Dört Milyon Dört Yüz Doksan Dokuz Bin Altı Yüz Kırk Beş Türk Lirası) değerinin toplam şirket değeri olarak dikkate alınmasına,- İki ayrı raporun aritmetik ortalaması olarak nihai şirket değeri olarak kabul edilen 164.499.645- TL (Yüz Altmış Dört Milyon Dört Yüz Doksan Dokuz Bin Altı Yüz Kırk Beş Türk Lirası) üzerinden devre konu pay bedelinin yüzde 2,74 (Yüzde İki Virgül Yetmiş Dört) iskonto uygulanarak NİHAİ OLARAK 160.000.000.- TL( Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, işlemlerin bu şekilde sonuçlandırılmasına ve gerekli yasal kayıtların yapılmasına,- Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutularak, yapılan devralma işlemi nedeniyle AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882079BIST