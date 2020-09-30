***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 -332.533 13.144.076 46.924.504 -750.061.980 -66.013.568 -520.317.820 0 -520.317.820Transferler-66.013.568 66.013.568Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)7.399 106.889.757 106.897.156 0 106.897.156Dönem Karı (Zararı)106.889.757 106.889.757 0 106.889.757Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.399 7.399 0 7.399Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 -325.134 13.144.076 46.924.504 -816.075.548 106.889.757 -413.420.664 0 -413.420.664Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 -684.536 13.144.076 46.924.504 -814.574.452 -36.299.742 -555.194.119 0 -555.194.119Transferler-36.299.742 36.299.742Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.907 -60.264.196 -60.264.196 0 -60.264.196Dönem Karı (Zararı)-60.264.196 -60.264.196 0 -60.264.196Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)100.907 100.907 0 100.907Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 -583.629 13.144.076 46.924.504 -850.874.194 -60.264.196 -615.357.408 0 -615.357.408Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.990.800 -175.977.144Dönem Karı (Zararı)-60.264.196 106.889.757Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler61.021.575 29.147.818Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.721.794 11.384.333Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler832.706 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 832.706 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-2.416.808 -3.827.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler70.670 -85.661Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.487.478 -3.541.225Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -200.462Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.678.571 22.363.102Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.178 -9.518Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler51.740.231 22.372.620Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-51.482 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -772.269Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler205.312 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler205.312 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler50.233.421 -311.561.203Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.861.019 -117.497.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.861.019 -117.497.951Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-372.141 -58.199.134İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.126 -58.209.628İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-363.015 10.494Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-200.879 -6.679.515Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler40.405.051 -132.879.086İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)51.482 -48.253.668İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)40.353.569 -84.625.418Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-25.441.356 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.007.925 10.760.801İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)290 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.007.635 10.760.801Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16.319.748 54.444.570İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.654.054 -61.510.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.654.054 -39.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -61.471.544Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.990.800 -175.523.628Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -453.516YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-31.186.012 -4.397.711Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.615.150Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.615.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -31.186.012 -32.012.861Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.167.159 -2.454.951Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.018.853 -29.557.910FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.775.300 184.954.190Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 240.135.746Kredilerden Nakit Girişleri0 240.135.746Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.818.454Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.818.454Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.298.143 0Ödenen Faiz-15.487.335 -22.372.620Alınan Faiz10.178 9.518YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.029.488 4.579.335NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 1.029.488 4.579.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.755.914 5.252.594DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.785.402 9.831.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2020 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.785.402 1.755.914Finansal Yatırımlar4 3.975.839 8.007.401Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 3.975.839 8.007.401Ticari Alacaklar6 114.775.222 120.468.947İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 114.775.222 120.468.947Diğer Alacaklar25.799.033 25.426.892İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 24.906.423 24.897.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar892.610 529.595Peşin Ödenmiş Giderler8 10.468.900 6.784.115Diğer Dönen Varlıklar443.461 65.953ARA TOPLAM158.247.857 162.509.222TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR158.247.857 162.509.222DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7.305.907 5.827.332Kullanım Hakkı Varlıkları129.318.278 132.616.421Maddi Olmayan Duran Varlıklar348.749.717 326.671.243Peşin Ödenmiş Giderler8 640.745 826.508TOPLAM DURAN VARLIKLAR486.014.647 465.941.504TOPLAM VARLIKLAR644.262.504 628.450.726KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 13.963.231 12.866.096Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 130.665.611 71.789.432Ticari Borçlar9 61.959.623 37.184.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar61.959.623 37.184.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar94.689.957 119.894.187Diğer Borçlar39.951.430 27.110.626İlişkili Taraflara Diğer Borçlar290 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar39.951.140 27.110.626Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)38.394.658 22.865.448Kısa Vadeli Karşılıklar8.029.481 10.532.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar259.906 275.647Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.769.575 10.257.053ARA TOPLAM387.653.991 302.242.699TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER387.653.991 302.242.699UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 812.984.987 836.705.405Ticari Borçlar9 16.714.706 1.136.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 16.714.706 1.136.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.687.033 3.924.159Diğer Borçlar23.455.254 25.288.133İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.455.254 25.288.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.587.043 13.796.505Uzun Vadeli Karşılıklar536.898 551.394Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar536.898 551.394TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER871.965.921 881.402.146TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.259.619.912 1.183.644.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-615.357.408 -555.194.119Ödenmiş Sermaye10 236.390.631 236.390.631Sermaye Düzeltme Farkları10 3.050 3.050Geri Alınmış Paylar (-)-97.650 -97.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-583.629 -684.536Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-583.629 -684.536Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-583.629 -684.53610 46.924.504 46.924.504Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 -850.874.194 -814.574.452Net Dönem Karı veya Zararı-60.264.196 -36.299.742TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-615.357.408 -555.194.119TOPLAM KAYNAKLAR644.262.504 628.450.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.08.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 50.091.429 190.928.395Satışların Maliyeti11 -51.261.474 -64.641.277TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-1.170.045 126.287.118BRÜT KAR (ZARAR)-1.170.045 126.287.118Genel Yönetim Giderleri12 -4.781.704 -6.944.825Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 15.452.110 15.448.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -18.054.572 -14.850.844ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.554.211 119.939.927FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.554.211 119.939.927Finansman Gelirleri33.792 11.053.600Finansman Giderleri-51.743.777 -24.103.770SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-60.264.196 106.889.757SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-60.264.196 106.889.757DÖNEM KARI (ZARARI)-60.264.196 106.889.757Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-60.264.196 106.889.757Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 15 -0,25490000 0,45220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar100.907 7.399Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.907 7.399TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-60.163.289 106.897.156Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-60.163.289 106.897.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877583BIST