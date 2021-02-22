***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -332.534 13.213.428 46.924.504 -759.754.436 -73.873.296 -528.363.653 0 -528.363.653Transferler-73.873.296 73.873.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-87.47 85.212.800 0 85.212.800Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-87.473 -87.473 0 -87.473Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -420.007 13.213.428 46.924.504 -833.627.732 85.212.800 -443.238.326 -443.238.326Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.196 -538.711.323 0 -538.711.323Transferler-11.691.196 11.691.196Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.470.000 45.149 -102.849.550 -50.334.401 0 -50.334.401Dönem Karı (Zararı)-102.849.550 -102.849.550 0 -102.849.550Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.470.000 45.149 52.515.149 0 52.515.149Sermaye ArttırımıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-160.000.000 -160.000.000 0 -160.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)97.650 576.768 674.418 0 674.418Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 0 -150.563.000 52.470.000 -719.307 13.213.428 46.924.504 -843.241.062 -102.849.550 -748.371.306 0 -748.371.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.132.137 -92.967.551Dönem Karı (Zararı)-102.849.550 85.212.800Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler120.810.571 101.192.588Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.801.291 27.375.005Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler325.852 -59.156Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 325.852 -59.156Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler643.737 -3.403.654Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.483 46.338Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 638.254 -3.449.992Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.075.432 73.110.481Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-113.480 -169.178Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler99.525.924 73.369.180Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 191.355 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 -528.367 -89.521Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 626.690Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.978.844 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -4.978.844 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.950.498 3.543.222Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.007.395 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.007.395 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler126.171.116 -279.372.939Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler43.958.064 -98.384.590İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)43.958.064 -98.384.590Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.225.450 -13.247.091İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.559.424 -16.954.057İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.333.974 3.706.966Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.117.639 -3.079.147Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.707.570 -34.082.691Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.744.630 -133.693.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -42.668.173İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)63.744.630 -91.025.277Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-33.969.246 -55.798.333Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.215.202 4.965.209İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 2.089.510İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.215.202 2.875.699Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)57.547.060 53.914.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.310.925 32.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.310.925 32.486Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları144.132.137 -92.967.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-245.364.117 -2.901.359Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-160.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.007.395 31.948.085Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.007.395 31.948.085Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -85.513.523 -34.849.444Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.602.868 -5.253.673Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -81.910.655 -29.595.771Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-857.989 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI134.940.583 144.120.516İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri674.418 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 674.418 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri173.699.016 255.080.104Kredilerden Nakit Girişleri173.699.016 255.080.104Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.818.454Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -32.818.454Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.246.121 -4.941.132Ödenen Faiz-36.300.210 -73.369.180Alınan Faiz113.480 169.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.708.603 48.251.606NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.708.603 48.251.606DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.639.261 7.641.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.347.864 55.893.326Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2020 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 36.347.864 2.639.261Finansal Yatırımlar696.476 8.007.401Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 696.476 8.007.401Ticari Alacaklar7 82.705.015 127.180.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar82.705.015 127.180.286Diğer Alacaklar47.656.070 30.088.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 46.806.475 29.247.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar849.595 841.053Stoklar21.761.592 13.643.953Peşin Ödenmiş Giderler9 10.130.427 7.450.863Diğer Dönen Varlıklar377.524 932.784ARA TOPLAM199.674.968 189.942.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR199.674.968 189.942.652DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.557.989 620.772Maddi Duran Varlıklar8 74.036.256 13.863.606Kullanım Hakkı Varlıkları128.798.750 133.875.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 390.409.146 326.738.061Peşin Ödenmiş Giderler9 516.156 826.508TOPLAM DURAN VARLIKLAR600.318.297 475.924.479TOPLAM VARLIKLAR799.993.265 665.867.131KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 186.743.283 13.044.267Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları162.439.798 72.383.046İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları162.439.798 72.383.046Banka Kredileri6 161.724.429 71.899.379Kiralama İşlemlerinden Borçlar715.369 483.667Ticari Borçlar10 76.342.845 40.112.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 76.342.845 40.112.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar87.171.589 120.792.100Diğer Borçlar46.794.674 27.740.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar46.794.674 27.740.790Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)87.801.143 31.044.621Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.203.527 5.000.420Kısa Vadeli Karşılıklar11.067.818 10.969.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar543.980 469.477Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10.523.838 10.500.161ARA TOPLAM661.564.677 321.087.661TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER661.564.677 321.087.661UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar812.340.300 837.557.478İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar812.340.300 837.557.478Banka Kredileri6 810.106.069 836.705.405Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.234.231 852.073Ticari Borçlar10 28.122.747 1.136.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 28.122.747 1.136.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.944.856 4.419.107Diğer Borçlar20.927.653 25.299.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar20.927.653 25.299.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.587.043 13.796.505Uzun Vadeli Karşılıklar944.858 933.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar944.858 933.511Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 5.932.437 348.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER886.799.894 883.490.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.548.364.571 1.204.578.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-748.371.306 -538.711.323Ödenmiş Sermaye11 236.390.631 236.390.631Sermaye Düzeltme Farkları11 3.050 3.050Geri Alınmış Paylar (-)11 0 -97.650Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-150.563.000 9.437.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)51.750.693 -764.456Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51.750.693 -764.456Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52.470.000 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-719.307 -764.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 13.213.428 13.213.428Diğer Yedekler46.924.504 46.924.504Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -843.241.062 -832.126.635Net Dönem Karı veya Zararı-102.849.550 -11.691.195TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-748.371.306 -538.711.323TOPLAM KAYNAKLAR799.993.265 665.867.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 230.285.672 318.999.535 158.440.836 101.520.999Satışların Maliyeti12 -174.454.536 -156.071.169 -113.309.438 -80.355.803TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.831.136 162.928.366 45.131.398 21.165.196BRÜT KAR (ZARAR)55.831.136 162.928.366 45.131.398 21.165.196Genel Yönetim Giderleri13 -17.596.119 -8.331.358 -12.814.415 -1.386.533Pazarlama Giderleri14 -5.256.037 -5.898.292 -3.037.341 -2.807.378Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 52.314.028 24.269.567 36.807.315 5.218.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -88.933.392 -22.032.566 -71.193.438 -4.164.693ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.640.384 150.935.717 -5.106.481 18.024.748Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 4.978.844 0 4.978.844 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.338.460 150.935.717 -127.637 18.024.748Finansman Gelirleri-101.553.554 -80.446.498 -48.513.395 -55.837.683Finansman Giderleri316.042 18.266.803 253.613 7.150.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-99.899.052 88.756.022 -48.387.419 -30.662.194Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.950.498 -3.543.222 -1.532.765 -1.218.116Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -3.203.527 -3.372.699 -949.979 -1.132.854Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 253.029 -170.523 -582.786 -85.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 -102.849.550 85.212.800 -49.920.184 -31.880.310DÖNEM KARI (ZARARI)-102.849.550 85.212.800 -49.920.184 -31.880.310Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-102.849.550 85.212.800 -49.920.184 -31.880.310Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.515.149 -87.473 52.414.242 -94.873Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52.470.000 0 52.470.000 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)45.149 -87.473 -55.758 -94.873Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.515.149 -87.473 52.414.242 -94.873TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-50.334.401 85.125.327 2.494.058 -31.975.183Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-50.334.401 85.125.327 2.494.058 -31.975.183http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911548BIST