***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.04.2021 18:28
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -332.534 13.213.428 46.924.504 -759.754.436 -73.873.296 -528.363.653 -528.363.653
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -332.534 13.213.428 46.924.504 -759.754.436 -73.873.296 -528.363.653 -528.363.653
Transferler
-73.873.296 73.873.296 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
52.775.908 52.775.908 52.775.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-243.593 -243.593 -243.593
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -576.127 13.213.428 46.924.504 475.831.338
Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.195 -538.711.323 -538.711.323
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-11.691.195 11.691.195 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-141.813.325 -141.813.325 -141.813.325
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.470.000 -145.412 52.324.588 52.324.588
Sermaye Arttırımı
263.609.369 1.698.354 265.307.723 265.307.723
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
97.650 576.768 674.418 674.418
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 3.050 0 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -909.868 13.213.428 46.924.504 -843.241.062 -141.813.325 -522.217.919 -522.217.919
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.166.125 -31.353.966
Dönem Karı (Zararı)
-141.813.325 52.775.908
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
175.345.947 171.794.087
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40.311.798 41.385.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
362.616 30.055
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 362.616 30.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.208.888 3.512.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
693.042 62.113
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 515.846 3.449.992
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
136.909.890 124.351.972
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-429.812 -409.340
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
137.159.139 124.685.095
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 634.493 167.391
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 -453.930 -91.174
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.305.917
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.978.844
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 -4.978.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.884.356 3.820.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.352.757
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.352.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
135.633.503 -255.923.961
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
65.914.758 -28.477.336
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.366.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
65.914.758 -18.110.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.667.323 -9.479.696
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.153.727 -13.088.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.486.404 3.608.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.951.683 -1.878.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.629.741 -29.101.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.157.734 -152.446.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -42.666.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78.157.734 -109.779.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.406.186 -41.781.363
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.620.781 -16.904.689
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
53.254 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.567.527 -16.904.689
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9.256.690 24.023.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.078.991 122.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.078.991 122.162
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.166.125 -31.353.966
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-306.598.991 -723.910
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-160.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.352.757 35.426.690
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.352.757 35.426.690
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -146.713.259 -36.150.600
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.626.984 -6.315.829
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.086.275 -29.834.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.238.489
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
165.614.102 38.506.041
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
265.307.723
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 265.307.723
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.418
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.418
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
228.523.247 255.058.038
Kredilerden Nakit Girişleri
228.523.247 255.058.038
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-225.314.914 -84.862.147
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-225.314.914 -84.862.147
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.648.724 -7.414.095
Ödenen Faiz
-98.357.460 -124.685.095
Alınan Faiz
429.812 409.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.181.236 6.428.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 28.181.236 6.428.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.639.261 7.641.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.820.497 14.069.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 30.820.497 2.639.261
Finansal Yatırımlar
928.410 8.007.401
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 928.410 8.007.401
Ticari Alacaklar
7 60.268.419 127.180.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.268.419 127.180.286
Diğer Alacaklar
54.300.956 30.088.104
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 51.400.778 29.247.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.900.178 841.053
Stoklar
19.595.636 13.643.953
Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.901.359 7.450.863
Diğer Dönen Varlıklar
95.355 932.784
ARA TOPLAM
173.910.632 189.942.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.910.632 189.942.652
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6.863.489 620.772
Maddi Duran Varlıklar
8 75.044.753 13.863.606
Kullanım Hakkı Varlıkları
125.228.867 133.875.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 436.022.074 326.738.061
Peşin Ödenmiş Giderler
9 392.936 826.508
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
643.552.119 475.924.479
TOPLAM VARLIKLAR
817.462.751 665.867.131
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 26.149.726 13.044.267
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
181.129.964 72.383.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
181.129.964 72.383.046
Banka Kredileri
6 180.388.895 71.899.379
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
741.069 483.667
Ticari Borçlar
91.196.597 40.112.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 91.196.597 40.112.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
89.079.017 120.792.100
Diğer Borçlar
29.836.684 27.740.790
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
53.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
29.783.430 27.740.790
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.510.773 31.044.621
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.340.465 5.000.420
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.319.190 10.969.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.073.194 469.477
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
4.245.996 10.500.161
ARA TOPLAM
465.562.416 321.087.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
465.562.416 321.087.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
759.153.684 837.557.478
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
759.153.684 837.557.478
Banka Kredileri
6 757.120.442 836.705.405
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.033.242 852.073
Ticari Borçlar
27.756.536 1.136.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 27.756.536 1.136.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.621.250 4.419.107
Diğer Borçlar
61.010.396 25.299.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
61.010.396 25.299.354
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.587.043 13.796.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.587.043 13.796.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.273.002 933.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.273.002 933.511
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 5.716.343 348.288
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
874.118.254 883.490.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.339.680.670 1.204.578.454
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-522.217.919 -538.711.323
Ödenmiş Sermaye
11 500.000.000 236.390.631
Sermaye Düzeltme Farkları
3.050 3.050
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -97.650
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 1.698.354
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-150.563.000 9.437.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.560.132 -764.456
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.560.132 -764.456
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52.470.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-909.868 -764.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 13.213.428 13.213.428
Diğer Yedekler
46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -843.241.062 -832.126.635
Net Dönem Karı veya Zararı
-141.813.325 -11.691.195
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-522.217.919 -538.711.323
TOPLAM KAYNAKLAR
817.462.751 665.867.131
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 347.398.779 409.422.718 117.113.107 90.423.183
Satışların Maliyeti
12 -296.946.230 -240.283.957 -122.491.694 -84.212.788
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.452.549 169.138.761 -5.378.587 6.210.395
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
50.452.549 169.138.761 -5.378.587 6.210.395
Genel Yönetim Giderleri
13 -29.192.936 -12.585.673 -11.596.817 -4.254.315
Pazarlama Giderleri
14 -8.224.836 -9.244.517 -2.968.799 -3.346.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 73.161.552 51.344.562 20.847.524 27.074.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -91.505.874 -32.699.084 -2.572.482 -10.666.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.309.545 165.954.049 -1.669.161 15.018.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 4.978.844
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -75.000 -75.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-405.701 165.954.049 -1.744.161 15.018.332
Finansman Gelirleri
1.222.488 22.276.774 906.446 4.009.971
Finansman Giderleri
-139.745.756 -131.634.693 -38.192.202 -51.188.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-138.928.969 56.596.130 -39.029.917 -32.159.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.884.356 -3.820.222 66.142 -277.000
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.340.465 -3.564.438 -136.938 -191.739
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 456.109 -255.784 203.080 -85.261
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18 -141.813.325 52.775.908 -38.963.775 -32.436.892
DÖNEM KARI (ZARARI)
-141.813.325 52.775.908 -38.963.775 -32.436.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-141.813.325 52.775.908 -38.963.775 -32.436.892
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,47000000 0,22000000 -0,13000000 -0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52.324.588 -243.593 -190.561 -156.120
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52.470.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.412 -243.593 -190.561 -156.120
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.324.588 -243.593 -190.561 -156.120
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-89.488.737 52.532.315 -39.154.336 -32.593.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-89.488.737 52.532.315 -39.154.336 -32.593.012
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926343
BIST