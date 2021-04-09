***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -332.534 13.213.428 46.924.504 -759.754.436 -73.873.296 -528.363.653 -528.363.653Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -332.534 13.213.428 46.924.504 -759.754.436 -73.873.296 -528.363.653 -528.363.653Transferler-73.873.296 73.873.296 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)52.775.908 52.775.908 52.775.908Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-243.593 -243.593 -243.593Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -576.127 13.213.428 46.924.504 475.831.338Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.195 -538.711.323 -538.711.323Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-11.691.195 11.691.195 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-141.813.325 -141.813.325 -141.813.325Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.470.000 -145.412 52.324.588 52.324.588Sermaye Arttırımı263.609.369 1.698.354 265.307.723 265.307.723Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)97.650 576.768 674.418 674.418Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 3.050 0 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -909.868 13.213.428 46.924.504 -843.241.062 -141.813.325 -522.217.919 -522.217.919Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.166.125 -31.353.966Dönem Karı (Zararı)-141.813.325 52.775.908Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler175.345.947 171.794.087Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler40.311.798 41.385.650Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler362.616 30.055Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 362.616 30.055Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.208.888 3.512.105Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler693.042 62.113Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 515.846 3.449.992Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler136.909.890 124.351.972Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-429.812 -409.340Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler137.159.139 124.685.095Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 634.493 167.391Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 -453.930 -91.174Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.305.917Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.978.844Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler17 -4.978.844Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.884.356 3.820.222Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.352.757Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.352.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler135.633.503 -255.923.961Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler65.914.758 -28.477.336İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.366.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)65.914.758 -18.110.396Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.667.323 -9.479.696İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.153.727 -13.088.499İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.486.404 3.608.803Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.951.683 -1.878.533Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8.629.741 -29.101.557Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler78.157.734 -152.446.144İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -42.666.520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)78.157.734 -109.779.624Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-31.406.186 -41.781.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler23.620.781 -16.904.689İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)53.254 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.567.527 -16.904.689Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9.256.690 24.023.195İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.078.991 122.162Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.078.991 122.162Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları169.166.125 -31.353.966YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-306.598.991 -723.910Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-160.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.352.757 35.426.690Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.352.757 35.426.690Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -146.713.259 -36.150.600Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.626.984 -6.315.829Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-141.086.275 -29.834.771Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.238.489FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI165.614.102 38.506.041Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri265.307.723Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 265.307.723İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri674.418Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri674.418Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri228.523.247 255.058.038Kredilerden Nakit Girişleri228.523.247 255.058.038Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-225.314.914 -84.862.147Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-225.314.914 -84.862.147Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.648.724 -7.414.095Ödenen Faiz-98.357.460 -124.685.095Alınan Faiz429.812 409.340YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.181.236 6.428.165NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 28.181.236 6.428.165DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.639.261 7.641.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.820.497 14.069.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 28.02.2021 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 30.820.497 2.639.261Finansal Yatırımlar928.410 8.007.401Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 928.410 8.007.401Ticari Alacaklar7 60.268.419 127.180.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar60.268.419 127.180.286Diğer Alacaklar54.300.956 30.088.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 51.400.778 29.247.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.900.178 841.053Stoklar19.595.636 13.643.953Peşin Ödenmiş Giderler9 7.901.359 7.450.863Diğer Dönen Varlıklar95.355 932.784ARA TOPLAM173.910.632 189.942.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR173.910.632 189.942.652DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller6.863.489 620.772Maddi Duran Varlıklar8 75.044.753 13.863.606Kullanım Hakkı Varlıkları125.228.867 133.875.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 436.022.074 326.738.061Peşin Ödenmiş Giderler9 392.936 826.508TOPLAM DURAN VARLIKLAR643.552.119 475.924.479TOPLAM VARLIKLAR817.462.751 665.867.131KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 26.149.726 13.044.267Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları181.129.964 72.383.046İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları181.129.964 72.383.046Banka Kredileri6 180.388.895 71.899.379Kiralama İşlemlerinden Borçlar741.069 483.667Ticari Borçlar91.196.597 40.112.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 91.196.597 40.112.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar89.079.017 120.792.100Diğer Borçlar29.836.684 27.740.790İlişkili Taraflara Diğer Borçlar53.254İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.783.430 27.740.790Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.510.773 31.044.621Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.340.465 5.000.420Kısa Vadeli Karşılıklar5.319.190 10.969.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.073.194 469.477Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.245.996 10.500.161ARA TOPLAM465.562.416 321.087.661TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER465.562.416 321.087.661UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar759.153.684 837.557.478İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar759.153.684 837.557.478Banka Kredileri6 757.120.442 836.705.405Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.033.242 852.073Ticari Borçlar27.756.536 1.136.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 27.756.536 1.136.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.621.250 4.419.107Diğer Borçlar61.010.396 25.299.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar61.010.396 25.299.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.587.043 13.796.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.587.043 13.796.505Uzun Vadeli Karşılıklar1.273.002 933.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.273.002 933.511Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 5.716.343 348.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER874.118.254 883.490.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.339.680.670 1.204.578.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-522.217.919 -538.711.323Ödenmiş Sermaye11 500.000.000 236.390.631Sermaye Düzeltme Farkları3.050 3.050Geri Alınmış Paylar (-)11 -97.650Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.698.354Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-150.563.000 9.437.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)51.560.132 -764.456Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51.560.132 -764.456Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52.470.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-909.868 -764.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 13.213.428 13.213.428Diğer Yedekler46.924.504 46.924.504Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -843.241.062 -832.126.635Net Dönem Karı veya Zararı-141.813.325 -11.691.195TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-522.217.919 -538.711.323TOPLAM KAYNAKLAR817.462.751 665.867.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 29.02.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2020 - 28.02.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2019 - 29.02.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 347.398.779 409.422.718 117.113.107 90.423.183Satışların Maliyeti12 -296.946.230 -240.283.957 -122.491.694 -84.212.788TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.452.549 169.138.761 -5.378.587 6.210.395Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)50.452.549 169.138.761 -5.378.587 6.210.395Genel Yönetim Giderleri13 -29.192.936 -12.585.673 -11.596.817 -4.254.315Pazarlama Giderleri14 -8.224.836 -9.244.517 -2.968.799 -3.346.225Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 73.161.552 51.344.562 20.847.524 27.074.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -91.505.874 -32.699.084 -2.572.482 -10.666.518ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.309.545 165.954.049 -1.669.161 15.018.332Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 4.978.844Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17 -75.000 -75.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-405.701 165.954.049 -1.744.161 15.018.332Finansman Gelirleri1.222.488 22.276.774 906.446 4.009.971Finansman Giderleri-139.745.756 -131.634.693 -38.192.202 -51.188.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-138.928.969 56.596.130 -39.029.917 -32.159.892Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.884.356 -3.820.222 66.142 -277.000Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -3.340.465 -3.564.438 -136.938 -191.739Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 456.109 -255.784 203.080 -85.261SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18 -141.813.325 52.775.908 -38.963.775 -32.436.892DÖNEM KARI (ZARARI)-141.813.325 52.775.908 -38.963.775 -32.436.892Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-141.813.325 52.775.908 -38.963.775 -32.436.892Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,47000000 0,22000000 -0,13000000 -0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.324.588 -243.593 -190.561 -156.120Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)52.470.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-145.412 -243.593 -190.561 -156.120Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.324.588 -243.593 -190.561 -156.120TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-89.488.737 52.532.315 -39.154.336 -32.593.012Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-89.488.737 52.532.315 -39.154.336 -32.593.012http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926343BIST